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Tìm thấy thi thể du khách Kuwait mất liên lạc nhiều ngày ở Sa Pa

Thứ Sáu, 19:28, 13/11/2026
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VOV.VN - Chiều 13/11, sau 6 ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Khalid Aldawoud (51 tuổi, quốc tịch Kuwait) tại khu vực đường lên đèo Ô Quý Hồ, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 15h30 chiều nay, các lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể nam du khách gần nơi trước đó tìm thấy chiếc xe máy ông thuê. Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng làm rõ. Địa phương đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho Đại sứ quán Kuwait.

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Các lực lượng chức năng phường Sa Pa triển khai tìm kiếm du khách Kuwait mất liên lạc.

Ông Khalid Aldawoud đến Sa Pa và lưu trú tại một homestay từ ngày 5/11. Sáng 7/11, ông thuê xe máy rời nơi ở, từ đó không liên lạc được với ông. Tối 10/11, nhận đề nghị hỗ trợ từ Đại sứ quán Kuwait. Công an phường Sa Pa đã khẩn trương xác minh, báo cáo Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị rà soát địa bàn và đăng thông tin tìm kiếm rộng rãi trên mạng xã hội. Tối 12/11, chiếc xe máy được tìm thấy ở khu vực Ô Quý Hồ.

Sáng 13/11, phường Sa Pa họp hiệp đồng, khoanh vùng trọng điểm tại hồ Thác Bạc và khu vực giáp ranh xã Ngũ Chỉ Sơn. Ngay sau đó, khoảng 250 người, gồm công an, quân sự, Ban Chỉ huy và lực lượng hậu cần, đã tỏa đi tìm kiếm ở Sín Chải, Thác Bạc, nơi đồi núi dốc, hiểm trở.

Sa Pa đang vào mùa du lịch cuối năm. Thời tiết vùng cao thay đổi nhanh, sương mù dày và đường đèo nhiều đoạn dốc, trơn trượt. Du khách tự đi xe máy hoặc khám phá thác, suối, rừng núi nên có người địa phương hay hướng dẫn viên đi cùng. Du khách cũng nên báo lịch trình cho cơ sở lưu trú và người thân, giữ liên lạc thường xuyên, và báo ngay cho chính quyền, lực lượng chức năng gần nhất khi gặp sự cố.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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