Phát động từ ngày 16/7/2026, Cuộc thi mang thông điệp mạnh mẽ: “Chung tay phòng bệnh – Vững mạnh cộng đồng”, sau hơn 4 tháng triển khai trên toàn quốc, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 155 tác phẩm hợp lệ từ 34 tỉnh, thành phố, gồm 63 tác phẩm Phát thanh và 92 tác phẩm Truyền hình.

Ban Giám khảo Cuộc thi chụp ảnh lưu niệm

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho rằng, nhiều tác phẩm đã có sự đổi mới trong cách tiếp cận, chú trọng hơn đến vai trò và trải nghiệm của người dân trong công tác phòng bệnh.

"Thay vì chỉ tập trung nói về hoạt động của ngành Y tế, các tác phẩm đã quan tâm hơn đến câu chuyện của người dân, những khó khăn trong tiếp cận dịch vụ dự phòng, những rào cản trong thay đổi hành vi và vai trò của cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe. Đây là hướng tiếp cận rất đáng khuyến khích, phù hợp với tinh thần đổi mới công tác y tế hiện nay: chuyển từ tư duy tập trung vào khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy phòng bệnh làm trọng tâm và người dân là chủ thể trung tâm".

Qua ba vòng thi, trên cơ sở 80% kết quả đánh giá của Hội đồng Giám khảo và 20% bình chọn của cộng đồng. Ban Tổ chức lựa chọn 42 tác phẩm để trao 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 14 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề. Với tổng giá trị hơn 300.000.000 đồng.

Đại diện 2 nhóm tác giả đoạt giải Nhất lên nhận giải

Các tác phẩm đã khắc họa chân thực, sinh động hình ảnh những cán bộ, nhân viên y tế ngày đêm tận tụy, trách nhiệm, âm thầm cống hiến trong công tác phòng bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Cao Thành Trung, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất tác phẩm truyền hình cho biết: "Thông điệp mà tác phẩm gửi đến bà con là đi về phía người dân, về phía đồng bào để bà con đồng bào biết cách phòng bệnh. Khi bà con đồng bào biết cách phòng bệnh thì đồng bào mới tìm đến bác sĩ. Trong thời gian qua ở địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là sau khi sáp nhập, công tác truyền thông tuyên truyền cho bà con về phòng chống dịch bệnh nói chung rất đi sâu, cầm tay chỉ việc và đi từng ngõ, gõ từng nhà để cho bà con biết. Khi bà con biết thì bà con mới tìm đến các cơ sở y tế".

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh ngành Y tế đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW, thi hành Luật Phòng bệnh và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh. Thông qua các tác phẩm phát thanh, truyền hình, cuộc thi góp phần đưa những câu chuyện, mô hình và cách làm hiệu quả trong công tác phòng bệnh đến gần hơn với cộng đồng, qua đó khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân trong bảo vệ sức khỏe.