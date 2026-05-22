Trao giải tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Thứ Sáu, 14:19, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất - năm 2026 đã nhận gần 400 tác phẩm dự giải. Kết quả, Ban tổ chức đã quyết định chọn 120 tác phẩm lọt vào chung khảo, trong đó trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho 4 thể loại báo chí.

Ngày 22/5, tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất - năm 2026. Đây là năm đầu tiên cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung hoạt động dưới một “mái nhà chung” sau khi sáp nhập 3 cụm thi đua.

Giải báo chí được tổ chức để góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền và giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch cũng như những vấn đề liên quan đến con người, văn hóa - lịch sử, bảo tồn và phát huy bản sắc địa phương trong khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

trao giai tac pham bao chi xuat sac khu vuc tay nguyen va duyen hai mien trung hinh anh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu tại lễ vinh danh

Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung là sự ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh chân thực, sinh động về các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và an sinh xã hội; đồng thời cổ vũ những tấm gương người tốt việc tốt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với giới báo chí mà còn đối với sự phát triển chung của vùng đất giàu tiềm năng và bản sắc - Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung.

trao giai tac pham bao chi xuat sac khu vuc tay nguyen va duyen hai mien trung hinh anh 2
Ông Nguyễn Ngọc Năm (đầu tiên bên phải) - Giám đốc Cơ quan thường trú VOV tại TP.HCM trao giải cho các tác giả đạt giải

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, nhìn lại quá trình phát triển, đặc biệt là từ khi tỉnh Lâm Đồng mới được hợp nhất, những thành tựu của tỉnh có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ những người làm báo. Trong suốt thời gian qua, báo chí khu vực đã đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung nói chung, vừa là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, vừa là cầu nối để phản biện xã hội tích cực. Sự phản ánh khách quan, trung thực và xây dựng của báo chí đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, giải quyết những điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển kinh tế. 

trao giai tac pham bao chi xuat sac khu vuc tay nguyen va duyen hai mien trung hinh anh 3
Ban Tổ chức trao quà lưu niệm cho địa phương đăng cai tổ chức giải

Ban tổ chức cho biết, các tác phẩm tham gia giải đã phản ánh sinh động các vấn đề thời sự, những vấn đề được dư luận quan tâm như: Bão lũ, chính quyền hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính…

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Giải báo chí Diên Hồng lần thứ 4: VOV xuất sắc giành 2 giải thưởng
VOV.VN - Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư năm 2026 đã được tổ chức tối 18/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Hà Nội tôn vinh 34 tác phẩm báo chí tiêu biểu góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố
VOV.VN - Ban Tổ chức đã trao giải cho 34 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc và vinh danh 2 cơ quan báo chí tiêu biểu. Giải đặc biệt thuộc về nhóm tác giả Báo Hà Nội Mới.

VOV Tây Nguyên đoạt giải C Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk
VOV.VN - Sáng 27/2, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VII, năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của báo chí trong lan tỏa nghị quyết, phản ánh sinh động thực tiễn xây dựng Đảng và củng cố niềm tin từ cơ sở.

