中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thái Nguyên thiết thực kỷ niệm ngày 26/3

Thứ Năm, 21:34, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), tuổi trẻ các lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo dấu ấn đậm nét của tinh thần xung kích.

Với chủ đề “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, không khí thi đua diễn ra sôi nổi từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Thái Nguyên. Mở đầu chuỗi hoạt động là các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và hành trình về nguồn tại các di tích lịch sử. Trên thao trường, phong trào thi đua “3 tiên phong quyết thắng” được triển khai đồng bộ, giúp đoàn viên thanh niên hăng hái luyện tập, làm chủ vũ khí trang bị và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thái Nguyên đón ngày 26/3 bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Thượng úy Phùng Mạnh Hoàn, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền. Qua đó, hình ảnh, hoạt động của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên được lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội”.

Phút giải lao trên thao trường của đoàn viên thanh niên trong quân đội

Nổi bật nhất của "Tháng Thanh niên" năm nay chính là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong các ngày cao điểm, hàng trăm lượt chiến sĩ đã ra quân dọn dẹp môi trường, nạo vét kênh mương và giúp nhân dân phát triển kinh tế.

Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái được thể hiện rõ nét qua hoạt động hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên Trung đoàn 750 tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Những việc làm này không chỉ lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” mà còn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân.

Chiến sĩ Trung đoàn BB 750 - Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tham gia hiến máu tình nguyện

Chiến sĩ Phùng Bắc Hải, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn BB 750 cho biết, đối với những người lính trẻ, đây là môi trường quan trọng để rèn luyện và trưởng thành. “Tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên giúp tôi trưởng thành hơn cả về nhận thức và hành động. Tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu, tích cực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. 

Chăm sóc cảnh quan đơn vị

Với tinh thần xung kích và sáng tạo, "Tháng Thanh niên" năm 2026 của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả thiết thực. Những kết quả này tạo nền tảng vững chắc để xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

CTV Mai Duy Đức-Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Thanh niên Thái Nguyên Tháng Thanh niên ngày 26/3 quân đội lực lượng vũ trang
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang vững bước dưới cờ Đảng

VOV.VN - Hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường.

VOV.VN - Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục