Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thái Nguyên thiết thực kỷ niệm ngày 26/3

Với chủ đề “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, không khí thi đua diễn ra sôi nổi từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Thái Nguyên. Mở đầu chuỗi hoạt động là các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và hành trình về nguồn tại các di tích lịch sử. Trên thao trường, phong trào thi đua “3 tiên phong quyết thắng” được triển khai đồng bộ, giúp đoàn viên thanh niên hăng hái luyện tập, làm chủ vũ khí trang bị và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thái Nguyên đón ngày 26/3 bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Thượng úy Phùng Mạnh Hoàn, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền. Qua đó, hình ảnh, hoạt động của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên được lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội”.

Phút giải lao trên thao trường của đoàn viên thanh niên trong quân đội

Nổi bật nhất của "Tháng Thanh niên" năm nay chính là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong các ngày cao điểm, hàng trăm lượt chiến sĩ đã ra quân dọn dẹp môi trường, nạo vét kênh mương và giúp nhân dân phát triển kinh tế.

Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái được thể hiện rõ nét qua hoạt động hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên Trung đoàn 750 tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Những việc làm này không chỉ lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” mà còn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân.

Chiến sĩ Trung đoàn BB 750 - Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tham gia hiến máu tình nguyện

Chiến sĩ Phùng Bắc Hải, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn BB 750 cho biết, đối với những người lính trẻ, đây là môi trường quan trọng để rèn luyện và trưởng thành. “Tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên giúp tôi trưởng thành hơn cả về nhận thức và hành động. Tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu, tích cực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Chăm sóc cảnh quan đơn vị

Với tinh thần xung kích và sáng tạo, "Tháng Thanh niên" năm 2026 của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả thiết thực. Những kết quả này tạo nền tảng vững chắc để xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.