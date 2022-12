Vĩnh Phúc yêu cầu đóng mỏ đất của 2 doanh nghiệp làm náo loạn ở huyện Lập Thạch

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng khai thác đất trái phép

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin cho biết, ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đào Thế Vinh về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.