Vụ cháy nghi đốt thực bì ở Bắc Ninh gây thiệt hại khoảng 2 ha rừng

Theo UBND phường Tiền Phong, đám cháy bùng phát vào khoảng 16h30 ngày 1/11 tại lô 119, khoảnh 1, thuộc địa bàn tổ dân phố Phấn Sơn. Khu vực xảy ra cháy là rừng trồng sản xuất, có nhiều cây bụi và lớp thực bì khô nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định nghi do người dân phát dọn, đốt thực bì khiến lửa cháy lan. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Tiền Phong đã huy động các lực lượng quân đội, công an, dân quân, kiểm lâm, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng cán bộ và người dân địa phương tham gia chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy

Do địa hình đồi núi dốc, nhiều cây bụi và thực bì khô, việc tiếp cận, khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng được chia thành nhiều mũi, khẩn trương phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng những vị trí cháy lớn, ngăn lửa lan sang diện tích rừng lân cận. Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Qua kiểm tra sơ bộ, diện tích rừng trồng bị ảnh hưởng ước khoảng 2ha. Toàn bộ diện tích này nằm trong phạm vi đã được giải phóng mặt bằng để triển khai dự án sân golf. Hiện mức độ thiệt hại về cây rừng và tài sản vẫn đang được cơ quan chức năng kiểm tra, thống kê; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Vụ cháy cũng đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ rừng tại những khu vực đã giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nhưng chưa triển khai thi công.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh, hiện các địa phương có rừng trên địa bàn thành phố đang ở mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm.

Hiện trạng khu vực rừng ở tổ dân phố Phấn Lôi sau khi cháy

Để phòng ngừa các vụ cháy tương tự, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các địa phương phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, xác định rõ trách nhiệm quản lý đối với diện tích rừng trong phạm vi dự án. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát hoạt động sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, nhất là việc phát dọn, đốt thực bì của người dân trong những ngày thời tiết hanh khô.

Các đơn vị chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát thực địa, cảnh giác với nguy cơ cháy rừng; khuyến khích sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi có nguy cơ gây cháy.