Vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long: Bộ đội Biên phòng cứu sống được 10 hành khách

Chiều nay 19/7, dông lốc bất ngờ đã khiến tàu du lịch mang biển kiểm soát QN 7105 trong quá trình di chuyển tham quan, trên Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị lật. Trên tàu có 48 khách và 5 thuyền viên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và triển khai tìm kiếm cứu nạn ngay trong chiều và đêm nay.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai phối hợp với các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu; giao đồng chí Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách và thuyền viên. Công tác cứu hộ được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách.

Các lực lượng tiếp cận hiện trường cứu người bị nạn (Ảnh: QĐND).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh triển khai 5 kíp tàu, xuồng với 35 cán bộ, chiến sĩ do Đại tá Trần Văn Thanh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng chỉ huy tiến hành tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Tàu bị đắm tại khu vực Gia Luận Cát Hải. Nguyên nhân xác định do bị lốc to lúc khoảng 14h.

Lúc 17 giờ ngày 19/7, Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng đã cứu được 10 người. Đến 18 giờ, các lực lượng đã vớt được thêm một số nạn nhân.