Vụ nổ bình gas ở TP.HCM: 2 trường hợp tử vong, 9 nạn nhân đang nằm viện

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2 trường hợp. Đáng chú ý, bệnh nhân Nguyễn Minh Điền (sinh năm 1990) bị bỏng 90% diện tích cơ thể độ II-III, trong đó 38% bỏng độ III, kèm bỏng hô hấp, suy hô hấp. Bệnh nhân đã được đặt nội khí quản, thở máy, nội soi khí quản, hiện tình trạng rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Nhân dân 115 (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân còn lại là Dương Văn Thìn (sinh năm 1993), bị suy hô hấp, chấn thương đầu, cột sống cổ và chân, đang được kiểm tra, hội chẩn để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội có 4 bệnh nhân bị chấn thương đầu, tay, chân và đa chấn thương. Kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ, sinh hiệu các bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi.

Bệnh viện Nhân dân 115 đang điều trị 2 trường hợp, gồm bệnh nhân Nguyễn Văn Khôi (sinh năm 2009) bị đa chấn thương và bà Huỳnh Thị Sen (sinh năm 1970) bị tổn thương nội sọ. Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng tiếp nhận một bệnh nhân bị đứt gân duỗi ngón 4-5 bàn chân phải và vết thương cẳng chân phải.

Ba trường hợp bị thương nhẹ đã được xử trí và xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe và tổ chức hội chẩn, chuyển viện khi cần thiết.