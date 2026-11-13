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Vụ nổ khí gas ở TP.HCM: Có nạn nhân bỏng nặng, tiên lượng dè dặt

Thứ Sáu, 18:48, 13/11/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ nghi nổ khí gas làm sập nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM khiến 13 người thương vong, hiện có nhiều nạn nhân bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện.

Trong đó, một bệnh nhân bị bỏng 90% diện tích cơ thể, kèm bỏng hô hấp, tình trạng rất nặng, tiên lượng dè dặt.

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Đội cứu hộ cứu thoát thành công nạn nhân bị mắc kẹt và khẩn trương đưa người bị nạn tới bệnh viện (Ảnh: A.X)

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Cấp cứu 115, các nạn nhân được đưa đến các bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân 115. Các trường hợp được chuyển viện giữa các cơ sở y tế cần được đối chiếu để bảo đảm không tính trùng.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chiều 13/11, khoa cấp cứu tiếp nhận hai nam bệnh nhân liên quan vụ nổ gas. Bệnh nhân N.M.Đ. (sinh năm 1990) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy qua mặt nạ. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy, nội soi khí quản và chuyển đến Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình.

Theo TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, bệnh nhân bị bỏng 90% diện tích cơ thể, trong đó 38% bỏng độ 3, kèm bỏng hô hấp. Tình trạng hiện tại rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Bệnh nhân thứ hai là D.V.T. (sinh năm 1993), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy qua mặt nạ, kèm chấn thương đầu, cột sống cổ và chân. Các bác sĩ đã chụp phim kiểm tra, hội chẩn và dự kiến chuyển bệnh nhân đến Khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, một bệnh nhân 56 tuổi được điều trị chấn thương đầu, ngực sau khi bị vật lạ văng trúng lúc lưu thông trên đường.

Kết quả chụp CT ghi nhận dập não xuất huyết vùng trán phải, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải và tổn thương vi xuất huyết vùng trán nền hai bên, gợi ý tổn thương sợi trục. Bệnh nhân đã được khâu vết thương, hội chẩn liên chuyên khoa và hiện tỉnh, gọi biết, thực hiện y lệnh.

Một bệnh nhân khác là em N.V.K. (17 tuổi), bị nhiều vật nặng đè lên người sau tiếng nổ, từng mất ý thức. Sau khi được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Các kết quả kiểm tra chưa ghi nhận tổn thương nội tạng hoặc xương khớp nghiêm trọng. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương phần mềm, chuyển Khoa Chấn thương chỉnh hình tiếp tục theo dõi.

Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập cho biết, ngay sau khi nhận điều động từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, bệnh viện đã cử xe cấp cứu, một bác sĩ và một điều dưỡng đến hiện trường phối hợp sơ cứu. Đồng thời hỗ trợ chuyển hai trường hợp bị đa chấn thương và chấn thương chân đến Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng. 

Bệnh viện cũng đã chuyển bệnh nhân nghi tổn thương nội sọ đến Bệnh viện Nhân dân 115. Một số trường hợp bị rách da bàn tay, xây xát vùng mặt, tay chân, bàn chân đã được xử trí vết thương, chăm sóc y tế và cho về. Đáng chú ý, có một trường hợp đã tử vong.

Trước đó, khoảng 11h ngày 13/11, vụ nổ nghi do khí gas xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, khiến một số căn nhà đổ sập. Nhiều người bị thương, một số người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, nhân lực tổ chức cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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