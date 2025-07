Vùng 1 Hải quân, chủ động ứng phó cơn bão số 3

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng 1 duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chằng buộc nhà cửa, kho tàng, cắt tỉa cây cối, khơi thông cống rãnh thoát nước…; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng ứng phó và cứu hộ khi cần thiết.

Các tàu của Vùng 1 vào nơi neo đậu tránh, trú bão

Tổ chức chằng buộc dây tàu vào phao

Trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo Lữ đoàn 169 và Lữ đoàn 170 cơ động trên 30 lượt tàu xuồng đến khu tránh trú bão an toàn. Quán triệt các đơn vị nắm chắc tình hình hình diễn biến của bão, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống bão, tìm kiếm cứu nạn và phương án cụ thể cho từng lực lượng khi có tình huống xảy ra, nhất là công tác bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng 1 kiểm tra công tác phòng, chống bão

Đại tá Phan Tiến Bảo, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cho biết: "Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng, Bộ Tư lệnh vùng đã chỉ huy chỉ đạo các lực lượng tàu cơ động từ căn cứ ra vị trí tránh trú bão, đảm bảo an toàn và tại đây chúng tôi sẽ triển khai các công tác hoàn tất cuối cùng để sẵn sàng đối phó với bão số 3. Với mục tiêu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vũ khí, tàu thuyền, trang bị chính của Vùng của Quân chủng.

Ngoài ra, chúng tôi luôn ở tư thế sẵn sàng để thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và cứu giúp nhân dân khi có tình huống là chúng tôi sẵn sàng xuất phát thực hiện được ngay. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình".

Đại tá Phan Tiến Bảo, Phó Tư lệnh Vùng trao bằng khen của Chính uỷ Hải quân cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu du lịch QN-7105

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 gia cố doanh trại

Dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã trao bằng khen của Chính uỷ Hải quân các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu du lịch QN-7105 (Vịnh Xanh 58).