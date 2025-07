Xưởng sản xuất nhựa ở tỉnh Quảng Ngãi cháy dữ dội trong đêm

Hiện lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị khống chế vụ hỏa hoạn này, ngăn không cho cháy lan qua các khu vực lân cận.

Thông tin ban đầu, lúc hơn 20h tối 18/7, đám cháy bất ngờ bùng phát tại xưởng nhựa ở thôn Đạm Thủy Nam, xã Mỏ Cày. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bốc lên dữ dội, bao trùm cả nhà xưởng nằm gần khu dân cư. Đám cháy lớn kèm theo cột khói đen bốc cao cả trăm mét, đứng từ xa cũng có thể quan sát thấy. Do sức nóng từ vụ cháy, nhiều người dân sống xung quanh hốt hoảng tháo chạy ra khỏi nhà trong đêm và điện báo công an.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng công an xã và chính quyền xã Mỏ Cày triển khai chữa cháy. Tuy nhiên, do bên trong xưởng, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đến rạng sáng nay 19/7, đám cháy mới được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng cả cơ sở sản xuất nhựa đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.