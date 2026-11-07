English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tín chỉ carbon: Minh bạch quyền sở hữu, bảo đảm lợi ích quốc gia và người dân

Thứ Bảy, 07:00, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc phát triển thị trường tín chỉ carbon mở ra cơ hội thúc đẩy tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền sở hữu, chuyển giao quốc tế và phân chia lợi ích, bảo đảm công bằng cho Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Chuyển giao tín chỉ carbon ra quốc tế phải được chấp thuận

Tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Thạch Phước Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long đã đề xuất nhiều nội dung nhằm hoàn thiện quy định về trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.

tin chi carbon minh bach quyen so huu, bao dam loi ich quoc gia va nguoi dan hinh anh 1
Đại biểu Thạch Phước Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Quốc hội)

Trong đó, đại biểu đánh giá cao việc dự thảo Luật bổ sung Điều 139a. Theo đại biểu, đây là quy định có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, góp phần bảo đảm tính minh bạch, tránh tính trùng và phù hợp với mục tiêu giảm phát thải quốc gia. Tuy nhiên, để quy định mới thực sự phát huy hiệu quả, đại biểu cho rằng cần tiếp tục làm rõ điều kiện chuyển giao quốc tế cũng như quyền sở hữu đối với lượng giảm phát thải và tín chỉ carbon được tạo ra từ các nguồn lực khác nhau.

Một trong những nội dung được đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị bổ sung là quy định về việc chuyển giao quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon có điều chỉnh tương ứng.

Theo đại biểu, hoạt động chuyển giao này cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận trước khi thực hiện. Đây là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm Nhà nước kiểm soát được quá trình chuyển giao, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia trong thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính.

Đại biểu cũng đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục và điều kiện chấp thuận; đồng thời làm rõ cơ chế điều chỉnh, đình chỉ hoặc thu hồi việc chấp thuận chuyển giao quốc tế. Việc thiết lập cơ chế quản lý rõ ràng sẽ góp phần hạn chế những bất cập có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, bảo đảm các kết quả giảm phát thải được xác nhận, theo dõi và sử dụng minh bạch.

Đặc biệt, trong bối cảnh hoạt động trao đổi tín chỉ carbon có yếu tố quốc tế, yêu cầu tránh tính trùng kết quả giảm phát thải cần được đặt lên hàng đầu. Nếu một kết quả giảm phát thải được tính cho nhiều mục tiêu hoặc nhiều bên cùng lúc, tính minh bạch và độ tin cậy của thị trường sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, việc quy định rõ thẩm quyền chấp thuận và trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước không chỉ giúp kiểm soát hoạt động chuyển giao mà còn góp phần bảo đảm việc thực hiện các mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam.

Không thể mặc nhiên giao toàn bộ tín chỉ carbon cho chủ dự án

Một vấn đề khác được đại biểu Thạch Phước Bình đặc biệt lưu ý là xác định quyền sở hữu đối với tín chỉ các-bon trong những trường hợp kết quả giảm phát thải được hình thành từ tài sản, tài nguyên và nguồn lực có sự tham gia của Nhà nước hoặc cộng đồng.

Theo đại biểu, cần xem xét thận trọng đối với tín chỉ carbon phát sinh từ các dự án sử dụng rừng tự nhiên thuộc sở hữu toàn dân, đất do Nhà nước giao, ngân sách nhà nước, vốn ODA, hạ tầng công hoặc hoạt động bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư. 

Trong những trường hợp này, không thể mặc nhiên xác định toàn bộ tín chỉ carbon thuộc về chủ dự án. Bởi kết quả giảm phát thải có thể được hình thành từ nhiều nguồn lực khác nhau, bao gồm tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, vốn đầu tư công, quyền sử dụng tài sản hợp pháp và sự đóng góp trực tiếp của cộng đồng. Nếu không có quy định rõ ràng về quyền sở hữu và phân chia lợi ích, quá trình triển khai dự án cũng như giao dịch tín chỉ carbon có thể phát sinh bất đồng, tranh chấp giữa các bên liên quan.

Từ đó, đại biểu đề xuất bổ sung quy định theo hướng quyền đối với kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được xác định trên cơ sở nguồn lực đầu tư, quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản, tài nguyên tạo ra kết quả giảm phát thải và thỏa thuận hợp pháp giữa các bên.

Đối với trường hợp kết quả giảm phát thải được hình thành từ tài sản công, tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, ngân sách nhà nước hoặc nguồn lực của cộng đồng, việc xác lập và phân chia lợi ích phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Đề xuất này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm công bằng giữa các chủ thể tham gia, tránh tình trạng một bên được hưởng lợi từ kết quả giảm phát thải trong khi những chủ thể đóng góp nguồn lực hoặc trực tiếp bảo vệ tài nguyên lại không được bảo đảm quyền lợi tương xứng.

Đại biểu Thạch Phước Bình khẳng định, việc bổ sung quy định về quyền sở hữu và phân chia lợi ích là cần thiết, góp phần xác định rõ quyền, trách nhiệm của các bên, hạn chế tranh chấp trong quá trình thực hiện dự án và giao dịch tín chỉ carbon.

Bảo vệ môi trường phải gắn với quyền lợi của người dân

Cùng quan tâm đến việc hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Lê Thị Ngọc Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tập trung góp ý vào tính đồng bộ trong phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu và cơ chế chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm

tin chi carbon minh bach quyen so huu, bao dam loi ich quoc gia va nguoi dan hinh anh 2
Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Quốc hội)

Đối với việc phân loại rác tại nguồn, đại biểu đồng tình giao UBND cấp tỉnh quyết định lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh người dân không chỉ quan tâm đến việc phân loại mà còn muốn biết rác sau phân loại có được thu gom, vận chuyển và xử lý riêng theo từng nhóm hay không.

Nếu người dân đã thực hiện phân loại nhưng đơn vị thu gom vẫn tập kết, vận chuyển chung thì sẽ gây lãng phí công sức, chi phí và làm giảm niềm tin đối với chính sách. Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị cung ứng dịch vụ trong việc bố trí phương tiện, tuyến đường, tần suất thu gom phù hợp; đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm khi đơn vị thu gom không thực hiện đúng cam kết.

Đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, cần công khai, minh bạch phương pháp tính giá, khối lượng, thể tích và các cấu thành chi phí. Chỉ nên triển khai thu giá theo khối lượng, thể tích khi có đủ điều kiện đo đếm và hệ thống thu gom, xử lý phù hợp.

Đại biểu cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tại địa bàn khó khăn, tránh để người dân phải gánh thêm chi phí khi dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

Về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đại biểu Lê Thị Ngọc Linh thống nhất chủ trương cắt giảm thủ tục đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý ô nhiễm môi trường có thể để lại hậu quả kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh kế và đời sống người dân. Do đó, cần quy định cụ thể cơ chế giám sát theo mức độ rủi ro, tần suất kiểm tra, trách nhiệm quan trắc, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao, nhất là cơ sở xả thải vào khu vực có nguồn nước phục vụ sinh hoạt và khu dân cư tập trung. Đồng thời, việc phân cấp nhiệm vụ cho chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, phải đi đôi với bảo đảm nhân lực chuyên môn, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu và hệ thống kiểm tra, giám sát.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần cơ chế đặc thù cho vùng khó và tính đồng bộ trong quản lý chất thải
Cần cơ chế đặc thù cho vùng khó và tính đồng bộ trong quản lý chất thải

VOV.VN - Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội đánh giá cao cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đại biểu kiến nghị cần có cơ chế hỗ trợ xử lý rác cho vùng miền núi khó thu hút đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ từ khâu phân loại đến xử lý...

Cần cơ chế đặc thù cho vùng khó và tính đồng bộ trong quản lý chất thải

Cần cơ chế đặc thù cho vùng khó và tính đồng bộ trong quản lý chất thải

VOV.VN - Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội đánh giá cao cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đại biểu kiến nghị cần có cơ chế hỗ trợ xử lý rác cho vùng miền núi khó thu hút đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ từ khâu phân loại đến xử lý...

Đại biểu Quốc hội: Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước phải siết từng thông số độc lập
Đại biểu Quốc hội: Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước phải siết từng thông số độc lập

VOV.VN - Thảo luận tại Quốc hội, đại biểu Quốc hội cảnh báo lỗ hổng pháp lý khi bãi bỏ vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Đại biểu đề nghị siết chặt nghĩa vụ kiểm chứng kỹ thuật trước khi vận hành và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước sông suối miền núi theo từng thông số.

Đại biểu Quốc hội: Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước phải siết từng thông số độc lập

Đại biểu Quốc hội: Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước phải siết từng thông số độc lập

VOV.VN - Thảo luận tại Quốc hội, đại biểu Quốc hội cảnh báo lỗ hổng pháp lý khi bãi bỏ vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Đại biểu đề nghị siết chặt nghĩa vụ kiểm chứng kỹ thuật trước khi vận hành và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước sông suối miền núi theo từng thông số.

Muốn người dân phân loại rác đúng, đòi hỏi hệ thống thu gom phải chuẩn
Muốn người dân phân loại rác đúng, đòi hỏi hệ thống thu gom phải chuẩn

VOV.VN - Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội phản ánh tình trạng rác phân loại tại nguồn bị thu gom lẫn lộn. Đại biểu kiến nghị bỏ nghiệm thu rác theo khối lượng, đưa tiêu chí duy trì phân loại vào hợp đồng dịch vụ công và giám sát chặt chẽ trách nhiệm xử lý.

Muốn người dân phân loại rác đúng, đòi hỏi hệ thống thu gom phải chuẩn

Muốn người dân phân loại rác đúng, đòi hỏi hệ thống thu gom phải chuẩn

VOV.VN - Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội phản ánh tình trạng rác phân loại tại nguồn bị thu gom lẫn lộn. Đại biểu kiến nghị bỏ nghiệm thu rác theo khối lượng, đưa tiêu chí duy trì phân loại vào hợp đồng dịch vụ công và giám sát chặt chẽ trách nhiệm xử lý.

 
Giáo dục
Tư vấn Luật
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục