Tín chỉ carbon: Minh bạch quyền sở hữu, bảo đảm lợi ích quốc gia và người dân

Chuyển giao tín chỉ carbon ra quốc tế phải được chấp thuận

Tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Thạch Phước Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long đã đề xuất nhiều nội dung nhằm hoàn thiện quy định về trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.

Đại biểu Thạch Phước Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Quốc hội)

Trong đó, đại biểu đánh giá cao việc dự thảo Luật bổ sung Điều 139a. Theo đại biểu, đây là quy định có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, góp phần bảo đảm tính minh bạch, tránh tính trùng và phù hợp với mục tiêu giảm phát thải quốc gia. Tuy nhiên, để quy định mới thực sự phát huy hiệu quả, đại biểu cho rằng cần tiếp tục làm rõ điều kiện chuyển giao quốc tế cũng như quyền sở hữu đối với lượng giảm phát thải và tín chỉ carbon được tạo ra từ các nguồn lực khác nhau.

Một trong những nội dung được đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị bổ sung là quy định về việc chuyển giao quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon có điều chỉnh tương ứng.

Theo đại biểu, hoạt động chuyển giao này cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận trước khi thực hiện. Đây là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm Nhà nước kiểm soát được quá trình chuyển giao, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia trong thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính.

Đại biểu cũng đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục và điều kiện chấp thuận; đồng thời làm rõ cơ chế điều chỉnh, đình chỉ hoặc thu hồi việc chấp thuận chuyển giao quốc tế. Việc thiết lập cơ chế quản lý rõ ràng sẽ góp phần hạn chế những bất cập có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, bảo đảm các kết quả giảm phát thải được xác nhận, theo dõi và sử dụng minh bạch.

Đặc biệt, trong bối cảnh hoạt động trao đổi tín chỉ carbon có yếu tố quốc tế, yêu cầu tránh tính trùng kết quả giảm phát thải cần được đặt lên hàng đầu. Nếu một kết quả giảm phát thải được tính cho nhiều mục tiêu hoặc nhiều bên cùng lúc, tính minh bạch và độ tin cậy của thị trường sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, việc quy định rõ thẩm quyền chấp thuận và trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước không chỉ giúp kiểm soát hoạt động chuyển giao mà còn góp phần bảo đảm việc thực hiện các mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam.

Không thể mặc nhiên giao toàn bộ tín chỉ carbon cho chủ dự án

Một vấn đề khác được đại biểu Thạch Phước Bình đặc biệt lưu ý là xác định quyền sở hữu đối với tín chỉ các-bon trong những trường hợp kết quả giảm phát thải được hình thành từ tài sản, tài nguyên và nguồn lực có sự tham gia của Nhà nước hoặc cộng đồng.

Theo đại biểu, cần xem xét thận trọng đối với tín chỉ carbon phát sinh từ các dự án sử dụng rừng tự nhiên thuộc sở hữu toàn dân, đất do Nhà nước giao, ngân sách nhà nước, vốn ODA, hạ tầng công hoặc hoạt động bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư.

Trong những trường hợp này, không thể mặc nhiên xác định toàn bộ tín chỉ carbon thuộc về chủ dự án. Bởi kết quả giảm phát thải có thể được hình thành từ nhiều nguồn lực khác nhau, bao gồm tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, vốn đầu tư công, quyền sử dụng tài sản hợp pháp và sự đóng góp trực tiếp của cộng đồng. Nếu không có quy định rõ ràng về quyền sở hữu và phân chia lợi ích, quá trình triển khai dự án cũng như giao dịch tín chỉ carbon có thể phát sinh bất đồng, tranh chấp giữa các bên liên quan.

Từ đó, đại biểu đề xuất bổ sung quy định theo hướng quyền đối với kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được xác định trên cơ sở nguồn lực đầu tư, quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản, tài nguyên tạo ra kết quả giảm phát thải và thỏa thuận hợp pháp giữa các bên.

Đối với trường hợp kết quả giảm phát thải được hình thành từ tài sản công, tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, ngân sách nhà nước hoặc nguồn lực của cộng đồng, việc xác lập và phân chia lợi ích phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Đề xuất này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm công bằng giữa các chủ thể tham gia, tránh tình trạng một bên được hưởng lợi từ kết quả giảm phát thải trong khi những chủ thể đóng góp nguồn lực hoặc trực tiếp bảo vệ tài nguyên lại không được bảo đảm quyền lợi tương xứng.

Đại biểu Thạch Phước Bình khẳng định, việc bổ sung quy định về quyền sở hữu và phân chia lợi ích là cần thiết, góp phần xác định rõ quyền, trách nhiệm của các bên, hạn chế tranh chấp trong quá trình thực hiện dự án và giao dịch tín chỉ carbon.

Bảo vệ môi trường phải gắn với quyền lợi của người dân

Cùng quan tâm đến việc hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Lê Thị Ngọc Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tập trung góp ý vào tính đồng bộ trong phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu và cơ chế chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Quốc hội)

Đối với việc phân loại rác tại nguồn, đại biểu đồng tình giao UBND cấp tỉnh quyết định lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh người dân không chỉ quan tâm đến việc phân loại mà còn muốn biết rác sau phân loại có được thu gom, vận chuyển và xử lý riêng theo từng nhóm hay không.

Nếu người dân đã thực hiện phân loại nhưng đơn vị thu gom vẫn tập kết, vận chuyển chung thì sẽ gây lãng phí công sức, chi phí và làm giảm niềm tin đối với chính sách. Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị cung ứng dịch vụ trong việc bố trí phương tiện, tuyến đường, tần suất thu gom phù hợp; đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm khi đơn vị thu gom không thực hiện đúng cam kết.

Đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, cần công khai, minh bạch phương pháp tính giá, khối lượng, thể tích và các cấu thành chi phí. Chỉ nên triển khai thu giá theo khối lượng, thể tích khi có đủ điều kiện đo đếm và hệ thống thu gom, xử lý phù hợp.

Đại biểu cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tại địa bàn khó khăn, tránh để người dân phải gánh thêm chi phí khi dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

Về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đại biểu Lê Thị Ngọc Linh thống nhất chủ trương cắt giảm thủ tục đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý ô nhiễm môi trường có thể để lại hậu quả kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh kế và đời sống người dân. Do đó, cần quy định cụ thể cơ chế giám sát theo mức độ rủi ro, tần suất kiểm tra, trách nhiệm quan trắc, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao, nhất là cơ sở xả thải vào khu vực có nguồn nước phục vụ sinh hoạt và khu dân cư tập trung. Đồng thời, việc phân cấp nhiệm vụ cho chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, phải đi đôi với bảo đảm nhân lực chuyên môn, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu và hệ thống kiểm tra, giám sát.