Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 24/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ. Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 18-21 độ C. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trong ngày 24/11, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, trong ngày 24/11 có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Tại Hà Nội, trong ngày 24/11 có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Trong ngày và đêm 24/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C; nhiệt độ trung bình 18-20 độ C. Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ trung bình 19-21 độ C.

Sang ngày và đêm 25/11, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm, thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 17-19 độ C. Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ trung bình 18-20 độ C.

Không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết khác gây mưa tại nhiều khu vực. Trong ngày và đêm 24/11, Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ tối 24/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế - xã hội trên biển.