Tin mới nhất về vụ nổ lớn tại nhà hàng Sura BBQ TP Vinh

Sáng nay 20/3, trao đổi với VOV, Đại tá Lê Quốc Báo, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An cho biết, vụ nổ còn làm ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà cách đó hàng trăm mét, nhiều nhà dân bị vỡ cửa kính, hỏng đồ gia dụng trong nhà.

Đại tá Bảo cho hay, vụ nổ khiến phía trong ngôi nhà 2 tầng sập toàn bộ. Khi cảnh sát đến thì chủ yếu nổ hệ thống ga trong nhà hàng, vì ở đó có nhà bếp tương đối nhiều bình gas, bao nhiêu bình thì chưa có thống kê, Đại tá Bảo cho biết thêm.

Hiện trường vụ nổ.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, vận chuyển toàn bộ số bình ga bên trong ngôi nhà ra nơi an toàn.

Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp Sở Cảnh sát PCCC Nghệ An, lập hội đồng điều tra nguyên nhân đồng thời đề ra các biện pháp xử lý giải quyết hậu quả cũng như tiếp tục cảnh báo người dân về ý thức phòng cháy chữa cháy, nhất là các nhà hàng có sử dụng các loại chất đốt dễ bắt lửa.

Trước đó, vào khoảng 0h30' ngày 20/3, một vụ nổ đã xảy ra tại dãy nhà của Công ty TNHH Hòa Vinh (địa chỉ tại số 5 đường Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An).

Vụ nổ phát ra từ nhà hàng chuyên đồ nướng không khói Sura BBQ và quán Karaoke Family.

Tiếng nổ lớn lúc nửa đêm làm cả khu phố thức giấc, người dân nháo nhác, hoảng loạn.

Tại hiện trường, toàn bộ dãy nhà 2 tầng hình chữ U với nhiều phòng, ngăn đã bị bay toàn bộ cửa kính và các pa nô biển bảng, thiết bị bên trong ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, các mảnh vỡ bay tung tóe vương vãi cách xa hàng trăm mét, nhưng rất may không có thiệt hại về người./.

