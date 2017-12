Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu họp khẩn bàn phương án phòng chống bão số 16

Chiều 22/12, ông Lê Tuấn Quốc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai họp khẩn với các ngành chức năng cùng các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 16 (bão Tembin).

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng sớm 22/12, sau khi đi vào khu vực phía Nam Côn Đảo, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/h) và không còn ảnh hưởng đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong khi đó, ngoài khơi Philippines đang hình thành cơn bão có tên là Tembin, dự kiến khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và còn tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h). Nhiều khả năng, bão Tembin sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Để ứng phó với bão Tembin, tỉnh này chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương triển khai một số nhiệm vụ. Cụ thể, đối với khu vực trên biển và ven bờ, theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin của bão Tembin, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến của bão Tembin.

Tính đến 13h ngày 22/12, tổng số tàu thuyền trong tỉnh đã vào bờ là hơn 4.100 tàu với hơn 19.300 ngư dân, số tàu thuyền neo đậu tại bến là 3.696 tàu/15.960 ngư dân, số tàu thuyền neo đậu tại tỉnh khác là 405 tàu/3.387 ngư dân, số tàu thuyền hoạt động trên biển là 1.626 tàu/8.746 ngư dân, tất cả đang hoạt động ngoài vùng nguy hiểm và đều giữ được liên lạc với tất cả các tàu.

Tàu thuyền được neo đậu trật tự, an toàn sau khi về bờ.

Đối với khu vực đất liền, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần phải rà soát phương án phòng chống thiên tai, có kế hoạch sơ tán dân, tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng trụ sở công trình, đặc biệt là các công trình cao tầng, chặt tỉa cây xanh để hạn chế thiệt hại; kiểm tra rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó mưa, lũ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập, đê điều, khu vực trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt…

Ông Nguyễn Văn Tài, Phó giám đốc Đài dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: “Trường hợp bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì gió trong đất liền là cấp 9, giật cấp 11 – 12 thì phải chủ động phòng tránh. Vùng ven biển nhất là nhà lá, nhà tôn phải đề phòng chằng chống nhà cửa, gia cố các cửa ra vào, chằng chống không để gió giật ”.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhắc nhở, Bộ đội Biên phòng và địa phương phải kiểm tra chặt chẽ tàu bè, chuẩn bị tất cả các phương tiện, có phương án di dời khi cần thiết, thông báo cho người dân chằng chống nhà cửa, kiểm tra và đảm bảo đến chiều 25/12 không còn người dân ở trên các lồng bè.

“15h chiều 22/12 tỉnh không cho tàu bè ra biển nữa. Những tàu nào đã đi rồi thì thông báo cho người dân biết bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực nào để tránh, địa phương và Biên phòng phải thực hiện việc này. Ngày 23/12 phải sắp xếp xong tàu bè để tàu khác có đi ngang tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì cũng có chỗ neo đậu” – ông Lê Tuấn Quốc cho biết.

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo cho các ngành chức năng kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực canh tại chỗ tại các hồ chứa xung yếu, chủ động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời để bảo đảm an toàn công trình và hạ du khi hồ xả lũ hoặc có sự cố công trình; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bão; ngành du lịch phải đảm bảo an toàn về người cho các du khách đang lưu trú trước, trong và sau bão./.

