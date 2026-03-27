Tỉnh Gia Lai đón đoàn đại biểu quốc tế tham dự Chương trình “Du xuân hữu nghị”

Thứ Sáu, 21:17, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 27/3, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp đoàn đại biểu quốc tế tham dự Chương trình “Du Xuân hữu nghị”. Đây là một trong các hoạt động tăng cường quan hệ đối ngoại và xúc tiến du lịch của lãnh đạo địa phương.

Đoàn đại biểu quốc tế tham dự chương trình, có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Vương quốc Campuchia; Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia.

Ông Phạm Anh Tuấn- Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giới thiệu với đoàn khách về hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài ở Gia Lai.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Gia Lai thông tin về đặc đểm kinh tế xã hội của địa phương, tiềm năng lớn về đất đai, kinh tế biển, cùng các giá trị văn hóa, sinh thái đặc sắc.

Trên cơ sở đó, tỉnh định hướng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong 6 lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng – logistics; nông nghiệp công nghệ cao; du lịch – văn hóa; khoa học, công nghệ – chuyển đổi số; bảo tồn thiên nhiên – phát triển xanh; y tế và an sinh xã hội.

Ông Thái Đại Ngọc- Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai (đứng) phát biểu chào mừng đoàn khách.

Ông Thái Đại Ngọc- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Gia Lai luôn trân trọng, chào đón và mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác và các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và bạn bè thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng qua chuyến thăm, làm việc và tham dự chương trình Du xuân hữu nghị lần này của các vị khách quý sẽ hiểu thêm về tiềm năng lợi thế, con người Gia Lai; đồng thời trở thành nhịp cầu quan trọng góp phần kết nối thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn nữa giữ Gia Lai và các đối tác quốc tế trong thời gian tới”.

Bà Hanna Pors- Phó Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đại sứ và đại diện tổ chức quốc tế bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp trọng thị, đồng thời đánh giá cao tiềm năng, định hướng phát triển của Gia Lai. Nhiều ý kiến cho rằng các lĩnh vực tỉnh kêu gọi hợp tác đều phù hợp xu hướng đầu tư hiện nay, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp quốc tế. Các đại sứ cam kết sẽ kết nối, thúc đẩy doanh nghiệp các nước tìm hiểu, hợp tác tại Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đoàn khách chụp ảnh lưu niệm.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: Gia Lai Hơp tác Quốc tế đoàn khách ngoại giao Chương trình Du Xuân hữu nghị
Tin liên quan

Rừng xanh – biển biếc mở lối du lịch Gia Lai trong kỷ nguyên mới
Rừng xanh – biển biếc mở lối du lịch Gia Lai trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Định cũ, tỉnh Gia Lai mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn, từ cao nguyên xuống biển và đảo, tạo nên lợi thế đặc biệt cho phát triển du lịch, với những sản phẩm đa dạng trải nghiệm, liên vùng.

Phát triển du lịch sinh thái Gia Lai mở những giá trị tự nhiên độc nhất
Phát triển du lịch sinh thái Gia Lai mở những giá trị tự nhiên độc nhất

VOV.VN - Gia Lai đang khẳng định lợi cao nguyên xanh nguyên vẻ hoang sơ cùng nhiều danh thắng đặc sắc. Từ nền tảng ấy, tỉnh kiên định lựa chọn hướng đi phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, từng bước mở rộng dư địa tăng trưởng, hướng tới đưa du lịch trở thành một trụ cột kinh tế quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Du lịch Gia Lai: Nhiều tiềm năng, nhưng thiếu “câu chuyện” để giữ chân du khách
Du lịch Gia Lai: Nhiều tiềm năng, nhưng thiếu "câu chuyện" để giữ chân du khách

VOV.VN - Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và không gian sinh thái đặc trưng của Tây Nguyên. Tuy nhiên, để bứt phá, địa phương cần định vị rõ sản phẩm chủ lực, nâng cấp hạ tầng và tăng liên kết vùng, tạo đòn bẩy đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

