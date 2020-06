Tình hình sức khỏe mới nhất của bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở hố ga

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau 3 ngày được đưa vào chăm sóc tại khoa Sơ sinh, bé Nguyễn Văn An- bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở hố ga ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đã có thể mở to đôi mắt. Ánh nhìn đầu tiên của bé An dành trọn cho các y bác sỹ trực tiếp chăm sóc mình tại Trạm y tế xã Thanh Mỹ, Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở hố ga đã có thể mở to đôi mắt. (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện cũng cho biết, hiện bệnh nhi tỉnh, tự thở. Tuy tình trạng nhiễm trùng vẫn còn. Đôi mắt của bé Nguyễn Văn An có viêm kết mạc nhưng may mắn bé không có tổn thương giác mạc. Tai của bé không phát hiện bất thường. Hiện tượng vàng da đã được can thiệp chiếu đèn. Do tình trạng viêm ruột vẫn nặng nên bé An được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch và truyền kháng sinh. Hiện bé vẫn tiếp tục được chăm sóc cấp 1 tại khoa Sơ sinh bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Hiện bé vẫn tiếp tục được chăm sóc cấp 1 tại khoa Sơ sinh bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, chiều 8/6, bé trai 3 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ ở hố ga khu vực đền Mẫu, tại thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Khi đó, bé trong tình trạng không quần áo, có dòi bò từ ống tai, mắt, miệng, bị kiến cắn. Theo người dân xung quang, thời gian bị bỏ rơi là khoảng 3 ngày trong điều kiện nắng nóng cao điểm.

Vào 19h00 ngày 08/6/2020, khoa Sơ sinh tiếp nhận bé được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Thời điểm đó, khi thăm khám ban đầu, các y bác sĩ phát hiện bệnh nhi có tổn thương da khắp người, tổn thương rốn và mắt do bị ấu trùng xâm nhập. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh./.