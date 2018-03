Tình người trong vụ cháy chung cư Carina quận 8

Vụ cháy tại khu chung cư Carina, Quận 8, TP HCM đã khiến nhiều thứ bị thiêu rụi theo ngọn lửa oan nghiệt... Từ ngày xảy ra vụ cháy, đau thương và mất mát vẫn còn bao trùm lên khu dân cư này. Những lúc xui rủi, tai nạn luôn xuất hiện những tấm gương quả cảm, những tấm lòng biết sẻ chia của người dân thành phố.

Chung cư Carina bốc cháy

Ông Nguyễn Văn Nghị, cư dân lô B, chung cư Carina vẫn chưa quên được nỗi kinh hoàng khi nhớ về vụ cháy sáng 23/3. Trong đám cháy, duy nhất ông chỉ nhớ được có tiếng đập thình thịch vào cửa và giọng nam thanh niên tri hô khiến gia đình ông thức dậy từ đó tìm đường thoát ra.

Ông Nghị chia sẻ: “Có lẽ không có người đó chắc cả 4 thành viên gia đình tôi không có may mắn được ngồi đây”.

Từ hôm xảy ra hỏa hoạn, cả gia đình ông Nghị di chuyển chỗ ở liên tục nên chưa có dịp được biết mặt, biết tên những người đã cứu mình.

Cư dân chung cư Carina Plaza, kể lại rằng thời điểm xảy ra cháy, mặc cho cả biển lửa bao trùm dưới chân chung cư, khói đen tỏa đặc lên các tầng cao, rất nhiều bảo vệ tại chung cư không ngại hiểm nguy để lao lên các tầng gõ cửa từng phòng, hỗ trợ thoát nạn cho các hộ dân.

Đặc biệt trong đó có anh Trần Văn An (48 tuổi), trú tại số nhà 72/11, An Dương Vương, Phường 16, Quận 8. Sau khi đưa được nhiều người xuống đất, anh An đã không chịu ở lại mặt đất mà quyết lao mình quay trở lại, chạy lên các tầng trên tiếp tục gọi những gia đình ngủ quên. Do đuối sức và bị ngạt thở anh An đã gục ở lầu 5 và tử vong tại đó. Biết được chuyện này nhiều người không khỏi xót xa và cảm phục tinh thần vì mọi người của anh An.

Sau vụ cháy, người dân ở đây lại được quan tậm chăm sóc bởi nhiều người chưa từng được biết đến. Họ đến để cảm thông, chia sẻ với các gia đình gặp nạn.

Bàn tay bị bỏng tuột hết da của một chiến sĩ Cảnh sát PCCC (ảnh: VTV24h)

Ông Mai Lâm Tùng, cư dân chung cư Carina xúc động nói: “Tôi cảm thấy trong cái xui rủi, trong cái tai nạn nhưng vẫn có những tấm lòng của nhiều người, những người cứu gia đình tôi thấy rất trân quý họ. Từ hôm xảy ra vụ cháy còn có nhiều người chưa từng gặp, chưa từng biết, những người ở từ những nơi rất xa họ vẫn tới chia sẻ bằng tấm lòng của họ vơi những phần ăn, những xuất cơm, những vật dụng sinh hoạt giúp cư dân vượt qua khó khăn. Tôi thấy điều này tuyệt vời và cảm động nói lên tình cảm của con người trong lúc hoạn nạn như thế này”.

Người dân cũng không quên tri ân những người lính cứu hỏa, nhờ họ mà hàng trăm hộ dân với hàng ngàn người đã “tai qua nạn khỏi”.

Hình ảnh người lính cứu hỏa túc trực hàng giờ đồng hồ, đeo trang thiết bị liên tục lao mình lao lên các tầng cao để cứu chữa nạn nhân ngất xỉu trong "biển người" hoảng loạn luôn trong tâm trí của mọi người. Đặc biệt, hình ảnh người lính cứu hỏa dũng cảm chữa cháy quên cả bàn tay trái và lưng, vai bị bỏng, tuột da trong lúc làm nhiệm vụ đã khiến nhiều người xúc động đến rơi nước mắt.

Ông Sín Có, một người dân có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn nói: “Mọi người chạy ra nhưng các anh vẫn chạy vào, các anh vẫn chạy vô để cứu những người dân còn đang bị mắc kẹt. Rất trân trọng nghề nghiệp của các anh ấy. Tôi thấy các anh làm việc từ rạng sáng thứ hai đến giờ vẫn chưa nghĩ vẫn đang cố gắng giảm nhiều thiệt hại, khắc phục hậu quả thể hiện tinh thần rất tốt và cực lỳ kỷ luật”.

Vụ cháy ở chung cư Carina thiêu rụi nhiều xe máy

Anh Châu Thanh Quang, Đội trưởng Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 8 cùng hàng chục đồng đội của mình nỗ lực tiếp cận từ tầng 10 đến tầng 14 bằng thang bộ để đưa những cụ già, phụ nữ mang thai xuống đất an toàn.

Anh Châu Thanh Quang chia sẻ: “Anh em đã có gắng hết sức nhưng có nhiều tình huống vượt tầm kiểm soát.

Leo được lên lầu 12 được cũng cả một vấn đề rồi, huống chi phải đeo khí tài mũ chụp hàng chục ký leo lên được đến đó để cứu được người. Nói chung đây là nghề nên lúc đó tụi em cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu miễn cứu dược nhiều người càng tốt, khi họ ngã xuống tụi em cũng rất là buồn, khi mình không cứu được họ. Tụi em cũng cố gắng tìm mọi cách và cảm ơn bà con đã hỗ trợ giúp tụi em dựng thang để cố gắng leo vào bên trong cứu người”.

Nhà báo Lê Nguyễn Trường Giang, Báo Phụ nữ TP HCM, có mặt tại hiện trường đã không nén nổi xúc động khi chứng kiến hình ảnh đẹp của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lúc đó.

“Tôi có mặt ngay tại hiện trường vụ cháy từ rất sớm, thì thấy công tác cứu hộ cứu nạn của lực lượng phòng chữa cháy tích cực nhanh chóng. Theo tôi, sự nỗ lực đó đã hạn chế rất nhiều thiệt hại trong một sự cố lớn như vậy nhất là về người. Có chiến sỹ bị bỏng trong lúc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhìn rất xúc động. Trong vụ cháy này các anh cũng đã cố gắng hết sức rồi”, nhà báo Trường Giang nói.

Sự hy sinh quên mình vì cộng đồng của những người lính cứu hỏa, những bảo vệ khu chung cư trong vụ cháy vừa qua được người dân TP HCM và cả nước trân trọng. Qua làn sóng của VOV, cư dân chung cư Carina may mắn được cứu sống muốn chuyển đến những người lính cứu hỏa, những người bảo vệ ở đây sự tri ân sâu sắc. Các anh chính là những người đã mang lại cuộc sống và hạnh phúc cho bao gia đình và sẽ luôn được mọi người nhớ mãi./.

Vụ cháy chung cư Carina: Cháy xuất phát từ một phương tiện ở tầng hầm VOV.VN - Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân phát cháy ban đầu xuất phát từ một phương tiện dưới tầng hầm của tòa nhà.

Đám cháy lớn tại quán karaoke Kingdom Club Hà Tĩnh đã được khống chế VOV.VN - Sau 6 tiếng chữa cháy, đến 12h30 hôm nay (25/3), đám cháy lớn tại quán karaoke, TP Hà Tĩnh mới được dập tắt hoàn toàn.