Từ tháng 10 đến tháng 11/2026, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường Đăk Cấm phối hợp tìm kiếm, cất bốc được một mộ tập thể gồm 6 liệt sĩ và 5 hài cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn tất các nghi thức tưởng niệm, lễ an táng được tiến hành trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi dâng hương các mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Phụ, Phó Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiến tranh đã lùi xa, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn do địa hình chiến trường xưa thay đổi, nhân chứng lịch sử ngày càng ít. Việc đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ là trách nhiệm và tình cảm tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Phường Đăk Cấm sẽ tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo các gia đình chính sách và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn.

An táng 5 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ liệt sĩ tập thể tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 70 hài cốt liệt sĩ tại phường Đăk Cấm và các xã Đăk Pék, Trà Câu, Đăk Tơ Kan, Nghĩa Giang, Đặng Thùy Trâm, Ba Động, Mỏ Cày, Trường Giang, Đăk Ui, Măng Bút, Sa Loong, Sơn Thủy.

Thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Ngoài ra, trong mùa khô 2025-2026, Đội K53 tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia, đưa về nước an táng. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được tỉnh Quảng Ngãi triển khai, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đưa những người đã hy sinh trở về với đất mẹ.