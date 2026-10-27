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Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp nhận tài sản Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua

Thứ Ba, 17:49, 27/10/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản thống nhất tiếp nhận tài sản Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua, đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định điều chuyển tài sản về địa phương quản lý, vận hành.

Theo văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua được Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phê duyệt đầu tư xây dựng vào tháng 10/2015, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành vào tháng 11/2021.

Sau khi dự án hoàn thành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với địa phương tổ chức vận hành. Các hộ dân vào làng đã ổn định cuộc sống trong 5 năm qua.

UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất tiếp nhận tài sản dự án nhằm phát huy hiệu quả các hạng mục công trình đã đầu tư, đồng thời bảo đảm việc theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản đúng quy định. Tỉnh đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét, quyết định điều chuyển tài sản để địa phương tiếp tục quản lý, vận hành.

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Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát sóng bài "Quảng Ngãi: Hơn 5 năm đến Làng Thanh niên lập nghiệp, người dân vẫn chưa có sổ đỏ” và đăng tải trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN). Bài viết phản ánh tình trạng nhiều hộ dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua, nay thuộc xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi, sinh sống ổn định từ 5-7 năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án này được triển khai từ năm 2016, hoàn thành năm 2021, với tổng mức đầu tư gần 43 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tuyển chọn 30 hộ thanh niên vào định cư. Đến năm 2023, một hộ rời dự án, hiện còn 29 hộ sống tại đây.

Theo phản ánh của người dân, việc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến các gia đình chưa thực sự yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, gặp khó khăn khi có nhu cầu vay vốn. 

Việc UBND tỉnh thống nhất tiếp nhận tài sản là bước tiếp theo trong quá trình chuyển giao dự án cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, các cơ quan liên quan cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ tình trạng pháp lý đất đai và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

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Quảng Ngãi: Tái định cư an toàn, ổn định gắn với bảo tồn văn hóa vùng cao

VOV.VN - Từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành 26 dự án sắp xếp, ổn định dân cư theo hình thức tập trung, tại chỗ và xen ghép, bố trí nơi ở cho hơn 9.600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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