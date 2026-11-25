Đợt mưa lớn từ ngày 9/11 đến 13/11 vừa qua làm nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, chia cắt. Trên các tuyến giao thông, cây cối gãy đổ, biển báo bị hư hỏng; đất, đá từ mái ta luy dương sạt trượt xuống nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, gây ách tắc giao thông tại nhiều vị trí.

Thiệt hại nghiêm trọng nhất được ghi nhận trên Quốc lộ 9C, tại Km 30+900 đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ), khoảng 10.000m³ đất đá từ mái ta luy dương sạt xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường trên chiều dài khoảng 100m, khiến giao thông bị tê liệt.

Khắc phục các vị trí sạt lở trên Quốc lộ 9C qua tỉnh Quảng Trị

Trên Quốc lộ 12C, tại Km 58+00, khoảng 1.000m³ đất đá sạt lở xuống đường gây ách tắc giao thông. Khu vực này tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Trong khi đó, tại Km 9+400, Quốc lộ 15D, đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, gần 3.000m³ đất đá, trong đó có nhiều tảng đá lớn, sạt từ mái ta luy dương xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường, gây tắc đường.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên Quốc lộ 12A cũng hư hỏng ở một vị trí.

Trước tình trạng hư hỏng, sạt lở trên các tuyến giao thông, UBND tỉnh Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Khắc phục sạt lở đất trên Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng rà soát, xác định cụ thể các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị thiệt hại, hư hỏng do thiên tai; báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn thành thi công các công trình khẩn cấp, Sở Xây dựng và các cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh xem xét, công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh được giao đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.