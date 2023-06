Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo điều tra, xác minh nghi vấn lộ đề thi môn Tiếng Anh vào 10

Không có chuyện “rò rỉ” đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tại Nghệ An

VOV.VN - Ngày 3/6, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết không có việc đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn bị rò rỉ ra ngoài. Hiện sự việc đang được công an tỉnh Nghệ An làm rõ theo quy định của pháp luật.