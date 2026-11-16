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Tổ chức chương trình "Tuổi trẻ nói không với ma túy" tại 12 tỉnh, thành phố

Thứ Hai, 19:02, 16/11/2026
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VOV.VN - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên và các đơn vị, địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền với chủ đề “Tuổi trẻ nói không với ma túy”, dành cho học sinh, sinh viên tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 16/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) thông tin: Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là nguy cơ ma túy xâm nhập học đường dưới nhiều hình thức mới, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa cho học sinh, sinh viên có ý nghĩa hết sức quan trọng.

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Một phần thi tài năng tại cuộc thi Trường học không ma túy. (Ảnh: Trọng Phú)

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác phòng, chống ma túy, trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên và các đơn vị, địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền với chủ đề “Tuổi trẻ nói không với ma túy”, dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chương trình được triển khai với hai hình thức phù hợp từng cấp học. Đối với sinh viên các trường đại học, tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ nói không với ma túy” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp tuyên truyền kiến thức, giao lưu với lực lượng công an, chuyên gia, nghệ sĩ, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động tương tác, trải nghiệm.

Đối với học sinh trung học phổ thông, tổ chức cuộc thi gameshow “Trường học không ma túy” tại 10 tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Huế, An Giang và Vĩnh Long, dự kiến gồm 20 cuộc thi với sự tham gia của 60 trường trung học phổ thông.

Tiếp nối thành công và sức lan tỏa của cuộc thi “Trường học không ma túy” được tổ chức trong các năm 2023, 2024 và 2025, chương trình năm nay tiếp tục được đổi mới, mở rộng về quy mô, nội dung và hình thức tổ chức; không chỉ tạo sân chơi bổ ích để học sinh thể hiện kiến thức, bản lĩnh, sự sáng tạo mà còn hướng tới xây dựng hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy có tính thường xuyên, liên tục, tạo dấu ấn sâu rộng trong môi trường học đường.

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Các đại biểu tham dự cuộc thi "Trường học không ma túy".

Điểm nhấn của chương trình là đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, tăng cường tương tác và trải nghiệm thực tế. Nội dung tập trung vào nhận diện các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của tội phạm; tác hại của ma túy và kỹ năng chủ động phòng tránh, tự bảo vệ bản thân. Kiến thức pháp luật được truyền tải thông qua các phần thi, trò chơi, tình huống thực tế, giao lưu và hoạt động nghệ thuật, tạo sự gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý và cách tiếp nhận thông tin của giới trẻ.

Các chương trình được ghi hình, đăng tải trên sóng truyền hình các nền tảng mạng xã hội, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến đông đảo học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng.

Thông qua chương trình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mong muốn phát huy vai trò, trách nhiệm và sức sáng tạo của thế hệ trẻ trong công tác phòng, chống ma túy; không chỉ trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình mà còn khuyến khích mỗi học sinh, sinh viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cùng nhà trường, gia đình và xã hội xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không ma túy.

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Trọng Phú/VOV.VN
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