Ghi nhận đóng góp nổi bật của Việt Nam trong dự báo thời tiết nguy hiểm

Trong thư, bà Ko Barrett đề cập đến Hội nghị lần thứ 11 của Nhóm Cố vấn về Dự báo Thời tiết Nguy hiểm, được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21 đến ngày 24/9/2026. Phó Tổng Thư ký WMO đánh giá cao những đóng góp của Cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Việt Nam trong các phiên thảo luận, đặc biệt là việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn với tinh thần hợp tác tích cực. Những đóng góp này đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự.

Bà Ko Barrett, Phó Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). Ảnh: IPCC.

Nhân dịp hội nghị, Cục KTTV cũng tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm Chương trình Dự báo Thời tiết Nguy hiểm (SWFP) của WMO. Khởi đầu từ năm 2006 dưới hình thức một “Dự án Trình diễn”, SWFP đã trở thành một trong những chương trình hợp tác quan trọng nhằm tăng cường năng lực dự báo thời tiết nguy hiểm.

Điểm nhấn của hoạt động kỷ niệm là phiên thảo luận chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia và thành viên Nhóm Cố vấn về Dự báo Thời tiết Nguy hiểm. Các nội dung tập trung vào dự báo những hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời xem xét, rút kinh nghiệm từ đợt El Niño 2026 - 2027 đang diễn ra.

Phó Tổng Thư ký WMO gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Cục KTTV cùng đội ngũ cán bộ, chuyên gia tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế vì những đóng góp chuyên môn và công tác chuẩn bị chu đáo, góp phần vào thành công của hội nghị cũng như lễ kỷ niệm 20 năm SWFP.

Đề xuất nâng tầm Trung tâm Hỗ trợ dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam Á

Một nội dung đáng chú ý trong thư là sự ghi nhận của WMO đối với vai trò của Cục KTTV Việt Nam trong việc vận hành Trung tâm Hỗ trợ dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam Á.

Trong những năm qua, Trung tâm đã cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hướng dẫn dự báo thời tiết nguy hiểm cho các Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NMHS) của 5 quốc gia tham gia Tiểu chương trình SWFP–Đông Nam Á. Hoạt động này góp phần hỗ trợ các nước trong khu vực nâng cao năng lực theo dõi, dự báo và cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm mà Trung tâm đã thể hiện trong khuôn khổ SWFP - Đông Nam Á, bà Ko Barrett đề xuất Cục KTTV cân nhắc khả năng chuyển đổi Trung tâm thành Trung tâm Khí tượng chuyên ngành về dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam Á (RSMC).

Việc chuyển đổi, nếu được triển khai, sẽ thực hiện theo quy trình chính thức quy định trong Cẩm nang Hệ thống Xử lý và Dự báo Tích hợp của WMO (WIPPS), số 485, tùy thuộc vào tính khả thi và mức độ phù hợp.

Đây là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm vận hành và những đóng góp của Việt Nam trong việc hỗ trợ hoạt động dự báo thời tiết nguy hiểm ở quy mô khu vực.

Thúc đẩy hợp tác ASEAN trong ứng phó với tác động của El Niño

Bên cạnh những đóng góp trong khuôn khổ SWFP, Phó Tổng Thư ký WMO cũng ghi nhận việc Việt Nam đăng cai hội nghị thuộc Tiểu ban Khoa học Trái đất, Đại dương và Vũ trụ (SC-EOSS) mới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là cơ quan được hình thành trên cơ sở sáp nhập Tiểu ban Khí tượng và Địa vật lý (SCMG) trước đây.

Bà Ko Barrett đánh giá cao lời mời WMO tham dự sự kiện, cho rằng hoạt động này góp phần tái khẳng định và tăng cường quan hệ đối tác giữa WMO với ASEAN, trong đó có vai trò tích cực của Việt Nam. Đặc biệt, Phó Tổng Thư ký WMO chúc mừng Cục KTTV đã tổ chức thành công hội nghị với chủ đề “Tăng cường sự sẵn sàng và ứng phó khu vực đối với tác động của El Niño tại ASEAN giai đoạn 2026 - 2027” tại Đà Nẵng vào tháng 10/2026.

Hội nghị đã tạo diễn đàn để các cơ quan KTTV quốc gia ASEAN, WMO và các tổ chức đối tác tăng cường phối hợp, chia sẻ dự báo, dữ liệu, công cụ và kinh nghiệm vận hành. Qua đó, các bên có thêm cơ hội trao đổi thông tin, nâng cao khả năng phối hợp trong đánh giá và ứng phó với những tác động của El Niño đối với khu vực.

Theo bà Ko Barrett, tác động của El Niño rất phức tạp, không chỉ phụ thuộc vào cường độ cực đại của hiện tượng. Những ảnh hưởng này có thể xuất hiện với độ trễ và tiếp tục kéo dài ngay cả khi El Niño đã suy yếu. Bên cạnh đó, mức độ tác động còn khác nhau tùy theo khu vực, mùa và có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu khác. Vì vậy, nhu cầu về thông tin đánh giá tác động và cảnh báo sớm được địa phương hóa tại các quốc gia thành viên ASEAN có thể ngày càng gia tăng.

Phó Tổng Thư ký WMO bày tỏ hy vọng sáng kiến của Việt Nam sẽ tạo động lực để các nước ASEAN tiếp tục thúc đẩy trao đổi tri thức, đồng bộ hóa các kịch bản dự báo và xây dựng những kế hoạch hành động chung. Đây là cơ sở quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ sinh kế của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong khu vực.

Khẳng định vai trò của Việt Nam trong các sáng kiến cảnh báo sớm khu vực

Kết thúc bức thư, bà Ko Barrett nhấn mạnh cam kết của Cục KTTV trong vai trò vận hành Trung tâm Hỗ trợ dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam Á, cùng với sự tham gia tích cực vào các sáng kiến của WMO và cơ chế hợp tác của ASEAN.

Theo Phó Tổng Thư ký WMO, những nỗ lực này không chỉ góp phần thúc đẩy Sáng kiến Cảnh báo Sớm cho Mọi người (EW4All) tại tiểu vùng mà còn nâng cao sự hiện diện và ghi nhận đối với Cục KTTV ở cả cấp quốc gia và khu vực.

Bà Ko Barrett đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Cục KTTV Việt Nam đối với các hoạt động của WMO trong thời gian tới.

Thư cảm ơn của lãnh đạo WMO là sự ghi nhận đối với những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong hợp tác khí tượng thủy văn quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tăng cường vai trò điều phối, hỗ trợ dự báo và cảnh báo thiên tai, góp phần nâng cao khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan tại Đông Nam Á.