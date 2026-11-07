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Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Âu Lâu (Lào Cai)

Thứ Bảy, 12:58, 07/11/2026
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VOV.VN - Phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 3 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo, phường Nam Cường. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh; chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu và nhân dân đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

to chuc le vieng, truy dieu va an tang 3 hai cot liet si tai Au lau lao cai hinh anh 1
 Lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm.

Tiếp sau Lễ viếng và Lễ truy điệu do Ban Tổ chức điều hành, đoàn xe di chuyển đưa 3 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo theo đúng nghi thức trang trọng nhất.

to chuc le vieng, truy dieu va an tang 3 hai cot liet si tai Au lau lao cai hinh anh 2
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), với mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm thiêng liêng, ngày 30/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã khai quật và bàn giao cho UBND phường Âu Lâu 3 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại tổ dân phố số 3, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

CTV Hữu Đức/VOV-Tây Bắc
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