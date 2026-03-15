Tổ giúp việc – lực lượng thầm lặng của ngày bầu cử

Chủ Nhật, 23:16, 15/03/2026
VOV.VN - Tại TP.HCM, phía sau những lá phiếu bầu cử là sự thầm lặng của tổ giúp việc, đó là lực lượng tổ dân phố, đoàn thanh niên và các tình nguyện viên tại cơ sở. Họ là những người trực tiếp vận động, hướng dẫn cử tri và xử lý nhiều tình huống phát sinh để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định.

Tại khu vực 5 đơn vị bầu cử số 1, phường Lái Thiêu TP.HCM, khi thời gian bầu cử dần đến hạn theo quy định, lực lượng công an khu vực và dân quân tự vệ lại leo từng bậc thang chung cư, gõ cửa từng căn hộ để nhắc người dân xuống thực hiện quyền công dân. Có những căn hộ đóng cửa, tổ công tác phải quay lại nhiều lần để bảo đảm không bỏ sót cử tri nào trong danh sách. 

Sau mỗi lần gõ cửa, khi người dân xuống điểm bỏ phiếu, các thành viên trong tổ lại nhanh chóng cập nhật danh sách, tiếp tục di chuyển sang căn hộ khác. Đến gần 23h đêm, tổ bầu cử và những tình nguyện viên ở đoàn thanh niên, hội phụ nữ vẫn miệt mài kiểm đếm số phiếu bầu một cách tỉ mỉ, cẩn trọng. 

to giup viec luc luong tham lang cua ngay bau cu hinh anh 1
Đến tận từng căn hộ chung cư gọi người đi bầu cử ở phường Lái Thiêu

Ông Trần Văn Tài, Tổ trưởng khu phố Vĩnh Phú, phường Lái Thiêu, TP.HCM cho biết, công việc của tổ bầu cử đã bắt đầu từ nhiều ngày trước với việc rà soát danh sách cử tri, phát thẻ và vận động người dân tham gia bỏ phiếu.

Theo ông Tài, một số trường hợp có tên trong danh sách nhưng đã chuyển đi nơi khác, nên các thành viên tổ bầu cử phải đi từng nhà xác minh, cập nhật thông tin: “Trong công tác và nhiệm vụ anh em phục vụ ở đây rất nhiệt tình, phân công nhiệm vụ đều làm tốt để tổ bầu cử hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao”.

to giup viec luc luong tham lang cua ngay bau cu hinh anh 2
Đưa thùng phiếu tới giường bệnh cho các bệnh nhân

Tại khu vực bỏ phiếu số 55 đặt tại Bệnh viện Quân y 175, sự phối hợp nhịp nhàng của tổ giúp việc đã góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Đại tá Nguyễn Văn Quân - Phó Chủ nhiệm Chính trị bệnh viện cho biết, tổ giúp việc gồm hơn 40 cán bộ, được bố trí tại 7 bàn bầu cử, mỗi bàn phụ trách một danh sách cử tri, thực hiện việc đối chiếu thẻ cử tri và cấp phát phiếu bầu theo đúng quy định.

Ngay từ 6h sáng, các thành viên tổ giúp việc đã có mặt tại điểm bầu cử để chuẩn bị các khâu phục vụ cử tri. Ngoài việc phục vụ cán bộ, nhân viên và chiến sĩ trong đơn vị, tổ giúp việc còn rà soát danh sách và hướng dẫn các bệnh nhân đang điều trị tham gia bầu cử. Với những trường hợp không đủ sức khỏe để di chuyển, lực lượng phục vụ đã mang thùng phiếu đến tận giường bệnh để hỗ trợ thực hiện quyền công dân.

to giup viec luc luong tham lang cua ngay bau cu hinh anh 3
Tình nguyện viên hỗ trợ người đi lại khó khăn đến tham gia bầu cử

Đại tá Nguyễn Văn Quân cho biết: “Là điểm bầu cử được địa phương phối hợp và bệnh viện xác định rõ đây là khu vực bầu cử điểm, cho nên các cán bộ chiến sĩ, nhất là tổ giúp việc xác định nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện có trách nhiệm cao, rõ ràng”.

Còn với nữ sinh Đinh Thị An Thư (Học viện Cán bộ TP.HCM) chia sẻ, nhiệm vụ của An Thư là đưa các cử tri khiếm thị đến điểm bỏ phiếu, bảo đảm họ di chuyển an toàn và đúng địa điểm. Trước khi làm nhiệm vụ, An Thư được lực lượng tại phường hướng dẫn cách dẫn dắt, hỗ trợ người khiếm thị khi di chuyển.

to giup viec luc luong tham lang cua ngay bau cu hinh anh 4
Những cử tri cuối cùng xuống bỏ phiếu bầu cử được hướng dẫn chu đáo về cách ghi phiếu bầu cử.

Đây là lần đầu tham gia hỗ trợ bầu cử nên nữ sinh này không giấu được sự bồi hồi, nhưng với tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, An Thư cảm thấy rất vui khi có thể góp phần giúp những cử tri đặc biệt thực hiện quyền công dân của mình.

bau_cu_1_6.jpg

TP.HCM: Nhiều giải pháp hay tạo điều kiện cho công nhân đi bầu cử

VOV.VN - Với sự đồng hành trách nhiệm từ phía doanh nghiệp qua việc điều tiết sản xuất và sắp xếp ca kíp, hàng triệu người lao động tại TP.HCM đang được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện nghĩa vụ công dân, khẳng định tinh thần "nhịp máy vẫn reo, quyền bầu vẫn trọn".

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: bầu cử cử tri bỏ phiếu tình nguyện viên
Hơn 200 kỷ vật bầu cử vô giá của người cựu chiến binh tại TP.HCM

VOV.VN - Sau khi bỏ phiếu tại khu vực số 11 (phường Bến Cát, TP.HCM) trước đây thuộc địa bàn thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình (68 tuổi) cẩn thận cất tấm thẻ cử tri vào bộ sưu tập hơn 200 kỷ vật bầu cử.

Cử tri đặc biệt Tư Cang và câu chuyện bầu cử năm 1946 đến nay

VOV.VN - Sáng 15/3, cử tri đặc biệt bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 53 ở phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM là ông Nguyễn Văn Tàu - ông Tư Cang - Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông năm nay 98 tuổi và đã bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta năm 1946.

Lá phiếu của công nhân từ những xưởng máy

VOV.VN - Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều công nhân tại TP.HCM không chỉ chuẩn bị đi bầu mà còn dõi theo các ứng cử viên xuất thân từ phong trào công đoàn, kỳ vọng họ sẽ mang tiếng nói người lao động đến các cơ quan dân cử.

