Tòa soạn Tiếng Xanh: Ý tưởng xanh, tiếng nói xanh

Tòa soạn Tiếng Xanh (Voices of Green) là sáng kiến do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF Việt Nam), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các đối tác phối hợp triển khai, nhằm thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em và thanh thiếu niên trong các vấn đề về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Được xây dựng theo mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, Tiếng Xanh tạo không gian để các bạn trẻ phát triển kỹ năng truyền thông, phát huy tư duy sáng tạo, thể hiện tiếng nói và lan tỏa những thông điệp, hành động tích cực vì một tương lai xanh. Đặc biệt, đây là nền tảng truyền thông do thanh thiếu niên trực tiếp điều hành và dẫn dắt, tạo điều kiện để các bạn chủ động xây dựng ý tưởng, sáng tạo nội dung và định hướng các sản phẩm truyền thông. Đồng thời, Tiếng Xanh còn là môi trường để các thành viên học hỏi, kết nối, hợp tác và cùng tạo ra những sản phẩm thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động tích cực trong cộng đồng.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ chia sẻ: “Từ nhiều năm trước, Báo TNTP&NĐ đã tổ chức và xây dựng một mạng lưới các em là ‘phóng viên nhỏ’ của báo. Các em viết truyện ngắn, làm thơ, vẽ tranh và viết những bài báo nhỏ về trường lớp, thầy cô, bạn bè, gia đình. Cũng bởi vậy mà Báo đã cùng chung tay với UNICEF Việt Nam xây dựng và phát triển sáng kiến Tòa soạn Tiếng Xanh, một nền tảng truyền thông đầy sáng tạo, nơi các bạn trẻ là người dẫn dắt, người kiến tạo và cũng là người kết nối với những người cùng trang lứa”.

Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ nhấn mạnh, thời gian qua, Tòa soạn Tiếng Xanh đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng mô hình tòa soạn do thanh thiếu niên Việt Nam trực tiếp dẫn dắt và điều hành. Các bạn không chỉ tạo nên một diễn đàn an toàn, cởi mở để thế hệ trẻ bày tỏ tiếng nói về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh và những hành động tích cực đến đông đảo bạn trẻ trên khắp cả nước.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng tới các thành viên Tiếng Xanh trong nhiệm kỳ mới, mong muốn các bạn tiếp tục tiên phong sáng tạo, làm chủ công nghệ trong hoạt động truyền thông; mở rộng kết nối, tăng cường sức lan tỏa của các sản phẩm và luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Lý Phát Việt Linh - Quản lý chương trình Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu của UNICEF Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ.

Chia sẻ tại chương trình, ông Lý Phát Việt Linh - Quản lý chương trình Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu của UNICEF Việt Nam bày tỏ niềm vui khi giấc mơ về Tiếng Xanh đang dần trở thành hiện thực. Những chiến dịch mùa hè, bài báo, sáng kiến do chính các bạn trẻ thực hiện, cùng việc bốn thành viên tham gia Nhóm Cố vấn các Nữ lãnh đạo trẻ Toàn cầu của UNICEF, là minh chứng cho sự trưởng thành của Tiếng Xanh.

Ông Lý Phát Việt Linh nhấn mạnh, điều quý giá nhất không chỉ nằm ở những thành tích đạt được mà còn ở việc các thành viên biết lắng nghe, hợp tác, bảo vệ quan điểm và tự tin theo đuổi điều mình tin tưởng. Ông mong muốn Tiếng Xanh tiếp tục mở rộng hoạt động đến các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, tạo cơ hội để nhiều tiếng nói mới được cất lên. Đồng thời, ông gửi gắm tới thế hệ tiếp nối hãy mạnh dạn sáng tạo, thử nghiệm và viết tiếp giấc mơ Tiếng Xanh theo cách riêng, để các bạn không chỉ nói về sự thay đổi mà còn trở thành những người tạo ra sự thay đổi.

Bạn Lê Quỳnh Chi chia sẻ những kết quả hoạt động của Tòa soạn Tiếng Xanh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thay mặt Tòa soạn Tiếng Xanh, bạn Lê Quỳnh Chi - Tổng Biên tập Tòa soạn Tiếng Xanh nhiệm kỳ 2025-2026, sinh viên năm thứ hai Học viện Ngoại giao đã chia sẻ những kết quả mà các thành viên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, sau hơn một năm hoạt động, Tiếng Xanh đã ghi dấu bằng những kết quả đáng khích lệ.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 8/2026, trang mạng xã hội của Tòa soạn Tiếng Xanh đã đăng tải 152 bài viết, thu hút 739.067 lượt xem. Trong đó, bài viết có lượt tiếp cận cao nhất đạt hơn 19.000 lượt. Bài viết phát động chương trình được chia sẻ tới 10 nhóm cộng đồng người trẻ. Bên cạnh đó, Tiếng Xanh còn phối hợp với nhiều đơn vị trong hoạt động truyền thông, kết nối và lan tỏa thông tin tới hơn 100 hội, nhóm; đồng thời trực tiếp triển khai nhiều chiến dịch truyền thông có sức lan tỏa tích cực.

Ban Biên tập Tòa soạn Tiếng Xanh nhiệm kỳ 2026-2027 ra mắt tại chương trình.

Trong năm 2026, Tòa soạn Tiếng Xanh tiếp tục tuyển chọn thành viên cho nhiệm kỳ mới. Chương trình đã nhận được gần 300 đơn đăng ký từ các bạn trẻ trên khắp cả nước. Qua quá trình tuyển chọn, 78 thành viên mới đã được lựa chọn, cùng 19 thành viên tiếp tục đồng hành trong nhiệm kỳ 2026–2027.

Tiếp nối những kết quả tích cực của nhiệm kỳ 2025-2026, Tòa soạn Tiếng Xanh bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu tiếp tục mở rộng sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong sáng tạo nội dung, đồng thời đưa tiếng nói của thế hệ trẻ đến gần hơn với cộng đồng.

Sau lễ ra mắt, các thành viên Tòa soạn Tiếng Xanh tham gia chương trình tập huấn với sự đồng hành của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Thạc sĩ Lê Minh Thắng (Tada Lê) - nhà sản xuất, người dẫn chương trình truyền hình, giảng viên truyền thông đã chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về truyền thông hiện đại. Trong khi đó, chị Nguyễn Phương Linh - cán bộ UNICEF Việt Nam hướng dẫn các thành viên tìm hiểu những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tập huấn với chủ đề “Kỹ năng truyền thông đồng đẳng sáng tạo trên nền tảng số”, nhằm trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết để các thành viên chủ động sáng tạo nội dung, sử dụng hiệu quả các nền tảng số và lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Thông qua hoạt động tập huấn, các thành viên có cơ hội nâng cao năng lực truyền thông, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và phát huy tinh thần sáng tạo trong xây dựng các sản phẩm truyền thông về môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Chương trình cũng khuyến khích các bạn trẻ phát huy vai trò trong truyền thông đồng đẳng, kết nối bạn bè và cộng đồng, cùng nâng cao nhận thức và thúc đẩy những hành động thiết thực vì một hành tinh xanh.

Với sự đồng hành của UNICEF Việt Nam và Báo TNTP&NĐ, Tòa soạn Tiếng Xanh kỳ vọng nhiệm kỳ 2026-2027 sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ. Qua đó, tạo điều kiện để trẻ em và thanh thiếu niên tự tin thể hiện tiếng nói, chia sẻ sáng kiến và tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng tương lai xanh và bền vững.