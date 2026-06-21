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Toàn quốc nắng nóng gay gắt kéo dài, Lâm Đồng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Chủ Nhật, 15:22, 21/06/2026
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VOV.VN - Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40°C trong các ngày 22-23/6. Trong khi đó, Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn cục bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-37°C, có nơi trên 37°C.

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Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nắng nóng gay gắt bao trùm với nhiệt độ phổ biến 36-38°C, có nơi vượt 38°C. Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như Thanh Hóa 38,9°C, Vinh (Nghệ An) 38,8°C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,7°C và Đông Hà (Quảng Trị) 38,6°C.

Dự báo trong các ngày 22-23/6, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng.

Cụ thể, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tại đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng duy trì nắng nóng trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng gia tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Trong khi nhiều khu vực trên cả nước đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, tỉnh Lâm Đồng lại đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn cục bộ.

Theo cơ quan khí tượng, trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 21/6, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại Đạ Sar đạt 56,6mm, Hòa Bắc - Di Linh đạt 43,2mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai nguy hiểm.

Dự báo trong 3-6 giờ tiếp theo, Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất do mưa lũ được cảnh báo tại nhiều địa phương như Bảo Lâm 2, Bảo Thuận, Đắk Song, Đam Rông 4, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đức Lập, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Lạc Dương, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, phường B’Lao, phường Cam Ly - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt, phường Lang Biang - Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Xuân Trường - Đà Lạt và Thuận An.

Cơ quan chức năng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún có thể đe dọa tính mạng người dân, gây chia cắt giao thông, làm hư hỏng các công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Các địa phương được khuyến cáo rà soát những khu vực xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

PV/VOV.VN
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