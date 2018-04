Tóm gọn đối tượng trộm tiền trong thùng quỹ từ thiện ở bệnh viện

Ngày 13/4, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, hiện đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Hội (SN 1979, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Hội tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào khoảng 13h30’, ngày 12/4, tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, Công an huyện Con Cuông đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hội khi đang ăn trộm trộm tiền ở thùng quỹ ủng hộ bát cháo tình thương.

Số tiền này là của những người tại bệnh viện quyên góp ủng hộ chương trình bát cháo tình thương dành cho những bệnh nhân nghèo.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, ngày 12/4, đã đi xe khách từ Diễn Châu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, tại huyện Con Cuông. Hội đóng giả người nhà bệnh nhân để vào bệnh viện trộm cắp. Khi y đang ăn trộm thì người nhà bệnh nhân kịp thời phát hiện nên đã báo lực lượng chắc năng bắt giữ.

Được biết, đối tượng Hội đã có 3 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, lần ra tù gần nhất năm 2016.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Con Cuông tiếp tục làm rõ./.

