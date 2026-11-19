Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Đây là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trên cả nước, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm lo, phát triển đội ngũ trong bối cảnh giáo dục đang đứng trước những đổi mới mạnh mẽ.

Năm 2026, hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục có nhiều dấu mốc quan trọng. Đây là năm đầu tiên triển khai Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, đạo luật đầu tiên dành riêng cho đội ngũ nhà giáo, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; đồng thời là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Những chủ trương, chính sách này tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho việc nâng cao vị thế, bảo đảm quyền lợi, phát triển nghề nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc của nhà giáo. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc hoàn thiện cơ chế, chính sách mà còn phải đưa các quy định vào thực tiễn, giải quyết những vấn đề như thiếu giáo viên, mất cân đối cơ cấu đội ngũ, chế độ đãi ngộ và áp lực công việc.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và đội ngũ nhà giáo được thể hiện qua những chủ trương mang tính đột phá. Trong đó, Nghị quyết 71 đã nâng tầm nhận thức về vai trò của giáo dục, khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai của dân tộc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, những quyết sách này vừa xác lập vị thế của người thầy, vừa đặt ra yêu cầu và kỳ vọng lớn đối với sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới.

Người thầy giữ vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên số

Đề cập đến những thay đổi của giáo dục trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện tiếp cận tri thức, kết nối và thể hiện chính kiến. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách dạy, cách học, đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng đổi mới phương pháp và nâng cao năng lực chuyên môn.

Tuy nhiên, công nghệ dù có thể cung cấp thông tin nhanh chóng cũng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Khi tri thức ngày càng dễ tiếp cận, học sinh càng cần được hướng dẫn cách tư duy độc lập, phản biện, tự học và lựa chọn thông tin đúng đắn.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, nhà giáo còn có trách nhiệm bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước, nhân ái, trung thực, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên. Đây là những giá trị nền tảng giúp thế hệ trẻ vững vàng trước những thay đổi của xã hội và yêu cầu của thời đại mới.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo. Mỗi thầy, cô cần là tấm gương về đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử; đồng thời tiếp tục tự học, học tập suốt đời và đổi mới toàn diện hoạt động giáo dục.

“Để nhà giáo hoàn thành sứ mệnh, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội có ý nghĩa quan trọng. Các cấp chính quyền cần quan tâm bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên và thiết bị dạy học tối thiểu; thực hiện đúng quy định về sĩ số học sinh, hạn chế tình trạng quá tải cho giáo viên”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Đặc biệt, cần giảm các cuộc họp, hội nghị và công việc hành chính không cần thiết, tạo điều kiện để giáo viên dành thời gian cho chuyên môn, quan tâm sát sao hơn đến từng học sinh. Theo Thứ trưởng, chăm lo cho giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm công tác, giữ gìn phẩm giá và không ngừng trau dồi chuyên môn.

Ông cũng dành sự tri ân tới những giáo viên chưa có dịp được vinh danh, nhất là các thầy, cô đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Dù điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, họ vẫn bền bỉ bám trường, bám lớp, tận tụy với học trò. Những đóng góp thầm lặng ấy cũng là một phần quan trọng làm nên giá trị của nghề dạy học.

Tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước

Năm 2026, Bộ GD&ĐT xét chọn và tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu, trong đó có 207 nữ, 128 nam và 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Các nhà giáo được lựa chọn đại diện cho nhiều cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục trên cả nước.

Trong số này, 73 nhà giáo đại diện tham dự lễ tuyên dương tại Hà Nội và chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội vào chiều nay (19/11).

Điểm chung của những nhà giáo được vinh danh không chỉ nằm ở thành tích chuyên môn mà còn ở những đóng góp thiết thực đối với người học và cộng đồng. Đó có thể là sự tận tụy chăm sóc trẻ ở vùng khó khăn, những sáng kiến đổi mới bài giảng, sự kiên trì hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hay những nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn.

Ở bậc mầm non, nhiều giáo viên vượt qua điều kiện thiếu thốn để đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

Tuyên dương những nhà giáo tiêu biểu nhân dịp 20/11

Trong giáo dục phổ thông, các thầy, cô không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong giảng dạy, chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, triển khai giáo dục STEM, STEAM nhằm khơi dậy niềm say mê học tập và khả năng sáng tạo của học sinh. Nhiều giáo viên còn phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, giúp các em đạt thành tích cao tại các kỳ thi trong nước và quốc tế.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ nhà giáo tích cực đổi mới chương trình đào tạo, kết hợp lý thuyết với thực hành, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. Trong khi đó, tại các trường đại học, nhiều giảng viên vừa tận tâm giảng dạy, vừa đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển các công trình có giá trị ứng dụng, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Theo Bộ GD&ĐT, từ năm 2017 đến nay, cả nước đã có 2.206 nhà giáo được xét chọn, tuyên dương. Hoạt động này góp phần phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục; đồng thời khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hiệu quả trong toàn ngành.

Lễ tuyên dương năm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với 335 cá nhân tiêu biểu mà còn là dịp tri ân hàng triệu nhà giáo đang ngày ngày gắn bó với nghề. Bởi phía sau mỗi danh hiệu, giải thưởng còn có những nỗ lực âm thầm khó đo đếm bằng thành tích hay con số: một học sinh tiến bộ, một em nhỏ có thêm cơ hội đến trường, một bài giảng khơi dậy niềm say mê học tập hay một người học trưởng thành, vững vàng hơn trong cuộc sống.

Qua 44 năm kể từ ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức, truyền thống tôn sư trọng đạo tiếp tục được bồi đắp bằng những đóng góp cụ thể của đội ngũ nhà giáo. Sự tôn vinh sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn khi đi cùng những chính sách thiết thực, bảo đảm điều kiện làm việc và tạo môi trường để mỗi thầy, cô yên tâm cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đất nước.