English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tông người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường

Chủ Nhật, 16:09, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi va chạm giao thông khiến người phụ nữ chạy xe máy ngã xuống đường, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

 

Ngày 15/11, Đại tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thọ Phong) vào chiều 13/11.

tong nguoi phu nu di xe may nga xuong duong, tai xe o to roi khoi hien truong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Trích xuất từ camera)

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, thời điểm trên, một ô tô màu trắng tông mạnh vào phía sau xe máy do chị L. cầm lái. Cú va chạm khiến chị L. bị hất văng xuống đường, cơ thể va đập mạnh với mặt đường. Chiếc xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn, tóe lửa.

Sau tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Chị L. bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh B.V.N. (chồng chị L.) cho biết vụ tai nạn khiến vợ anh bị chấn động mạnh ở vùng đầu, nhiều vị trí trên cơ thể xây xát, tinh thần hoảng loạn.

“Hiện vợ tôi vẫn đau đầu, choáng váng nên được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Tình huống va chạm đó vô cùng nguy hiểm nhưng vợ tôi đã may mắn thoát chết. Tôi rất bức xúc với hành động bỏ mặc nạn nhân của tài xế ô tô nên đã làm đơn trình báo công an”, anh N. nói.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2026, Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng 18h44 ngày 31/8, tại Km25+200 đường nối 2 cao tốc, thuộc địa phận xã Tân Hưng (Hưng Yên), hướng từ xã Tân Hưng đi cầu Hưng Hà, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong.

Sau khi tai nạn xảy ra, các phương tiện có liên quan đều đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông Ng.V.Ch. (SN 1980, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Theo kết quả xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Ch. đi bộ từ phía bên phải đường ra khu vực dải phân cách giữa đường, theo hướng từ cầu vượt Quốc lộ 39 đi cầu Hưng Hà thì xảy ra va chạm với một xe ô tô tải đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến ông Ng.V.Ch. tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra va chạm, xe ô tô tải rời khỏi hiện trường.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tại khu vực trên đã xảy ra hai vụ va chạm giao thông trong khoảng thời gian gần nhau. Trong đó, một vụ gây hậu quả nhẹ, các bên liên quan tự thỏa thuận rồi rời khỏi hiện trường; vụ còn lại khiến một người tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời tối, ánh sáng hạn chế, mật độ phương tiện qua lại đông nên hiện trường nhanh chóng bị xáo trộn. Khi phát hiện vụ va chạm nhẹ, một số người dân tập trung theo dõi mà không biết được gần đó còn xảy ra vụ tai nạn rất nghiêm trọng.

Chỉ sau khi các phương tiện liên quan đã rời đi, người dân mới phát hiện nạn nhân nằm trên mặt đường và trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình rà soát, mặc dù có người từng dừng lại tại khu vực xảy ra tai nạn nhưng chưa có người cung cấp được thông tin cụ thể về đặc điểm phương tiện và người lái xe liên quan đến vụ tai nạn chết người. Khu vực xảy ra tai nạn cũng không có camera an ninh ghi lại trực tiếp diễn biến tai nạn, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Sau 20 giờ liên tục rà soát, xác minh, với sự phối hợp của Công an tỉnh Ninh Bình, Công an TP Hải Phòng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định xe ô tô tải BKS 34C-053.83 là phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Người lái xe được xác định là Phạm Xuân Biết (SN 1974, trú tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng).

Thanh Ba/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe tải ôm cua tông xe máy khiến 2 người phụ nữ thương vong
Xe tải ôm cua tông xe máy khiến 2 người phụ nữ thương vong

VOV.VN - Đến 12h trưa nay (14/2), lực lượng chức năng Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xử lí xong hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết. 

Xe tải ôm cua tông xe máy khiến 2 người phụ nữ thương vong

Xe tải ôm cua tông xe máy khiến 2 người phụ nữ thương vong

VOV.VN - Đến 12h trưa nay (14/2), lực lượng chức năng Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xử lí xong hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết. 

Quay lại lấy mũ bảo hiểm, người phụ nữ bị xe tải tông tử vong
Quay lại lấy mũ bảo hiểm, người phụ nữ bị xe tải tông tử vong

Đang đi xe máy thì làm rơi mũ bảo hiểm, khi quay lại lấy thì người phụ nữ bị xe tải vừa chạy đến tông tử vong.

Quay lại lấy mũ bảo hiểm, người phụ nữ bị xe tải tông tử vong

Quay lại lấy mũ bảo hiểm, người phụ nữ bị xe tải tông tử vong

Đang đi xe máy thì làm rơi mũ bảo hiểm, khi quay lại lấy thì người phụ nữ bị xe tải vừa chạy đến tông tử vong.

Nam thanh niên chạy xe máy điện tông chết người phụ nữ đi bộ rồi bỏ trốn
Nam thanh niên chạy xe máy điện tông chết người phụ nữ đi bộ rồi bỏ trốn

VOV.VN - Sau khi gây tai nạn khiến người phụ nữ đi bộ tử vong, nam thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nam thanh niên chạy xe máy điện tông chết người phụ nữ đi bộ rồi bỏ trốn

Nam thanh niên chạy xe máy điện tông chết người phụ nữ đi bộ rồi bỏ trốn

VOV.VN - Sau khi gây tai nạn khiến người phụ nữ đi bộ tử vong, nam thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục