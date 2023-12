Tông vào hộ lan xe đầu kéo bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh

Đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ tỉnh Kon Tum đi Đà Nẵng đến đoạn Km1443+150 thuộc thôn Đăk Tung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei thì xe đầu kéo gặp nạn.

Xe đầu kéo bốc cháy sau vụ tai nạn

Sau khi tự tông vào dải hộ lan, xe đầu kéo biển kiểm soát 82C-027.37 kéo theo Sơ mi rơ mooc biểu kiểm soát 82R-001.61 chở bột mì, do Nguyễn Thành Điệp, 41 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum điều khiển bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường sử dụng bình cứu hoả dập lửa. Hậu quả vụ tai nạn khiến ô tô đầu kéo và khoảng 15m hộ lan hư hỏng nặng. Rất may lái xe kịp thời rời khỏi xe nên an toàn tính mạng.