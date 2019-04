TP HCM tạm giữ nhiều xe vi phạm đi vào đường cấm, đường ngược chiều

Sáng nay (10/4), nhiều chủ phương tiện tại TP HCM bị tạm giữ xe vì đi vào đường cấm, đường ngược chiều...

Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm.

Chỉ hơn một giờ kiểm tra tại các nút giao lộ là điểm thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng, như: đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập và Cầu Tân Thuận 2, Đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn đã xử lý hàng loạt chủ phương tiện vì lỗi đi vào đường cấm, đường ngược chiều... Trong đó có nhiều chủ phương tiện bị tạm giữ xe vì không đem theo giấy tờ xe...



Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, để di chuyển nhanh, nhiều người đi đường bất chấp những nguy hiểm đang chực chờ cố tình đi vào đường cấm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ.

Qua thống kê, đối với những lỗi này chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn do Đội CSGT Nam Sài Gòn phụ trách đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông khiến 6 người chết, 1 người bị thương. Trong đó có 4 vụ đã xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Mặc dù đã giảm hơn 40% số vụ tai nạn so với cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên, do ý thức của người dân trong việc chấp hành luật giao thông vẫn còn nhiều hạn chế nên tình hình an toàn giao thông trên những tuyến đường này vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Trung tá Phạm Minh Đức, Phó đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết: “Từ ngày 1/1 đến ngày 9/4 chúng tôi đã xử lý trên 400 trường hợp, với 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 20 trường hợp đi vào đường cấm, lưu thông không đúng phần đường trên 209 trường hợp. Trong thời gian tới, sau khi tuyên truyền nhắc nhở, chúng tôi sẽ tập trung xử lý mạnh tay đối với những vi phạm dẫn đến tai nạn trên tuyến này”./.

Vinh Quang/ VOV- TP HCM

