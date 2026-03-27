TP.HCM áp lực lớn từ chỉ tiêu đến thực tiễn phát triển nhà ở xã hội

Chiều 27/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM cùng các sở, ngành, đại diện doanh nghiệp bất động sản về tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Sẽ triển khai cơ chế “luồng xanh”

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ đảm nhận 100.000 căn, khu vực Bình Dương cũ 86.900 căn và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 12.500 căn.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng giao, với 17.902/18.143 căn nhà ở xã hội, đạt 98,7% kế hoạch.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, thành phố được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội. Cụ thể, năm 2026 phải hoàn thành 28.500 căn, năm 2027 là 38.157 căn và giai đoạn 2028 - 2030 khoảng 38.200 căn mỗi năm.

Tuy nhiên đến nay, TP.HCM mới chỉ có 13 dự án được khởi công với quy mô khoảng 11.000 căn và khả năng hoàn thành trong năm nay chỉ khoảng 2.100 căn.

Thừa nhận tiến độ triển khai vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu đề ra, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình triển khai. Đặc biệt là tình trạng thủ tục còn chồng chéo, thiếu sự chủ động từ các cơ quan thực thi.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nói: “Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề, chứ cứ nói không đủ, không kịp trong khi chính sách, các thủ tục quy định của chúng ta, tôi thấy nó chằng chịt. Bản thân các sở, ngành cũng chưa thật sự trăn trở về vấn đề này để giúp cho các doanh nghiệp. Chúng ta cứ nói dự án chậm, nhưng thực tế khâu xử lý của các sở, ngành nào cũng chậm từ phòng cháy, chữa cháy, các vấn đề điều chỉnh quy hoạch… Chúng ta chấn chỉnh lại việc này. TP.HCM sẽ triển khai cơ chế “luồng xanh”, họp định kỳ hằng tuần để tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án, doanh nghiệp.”

Phải có kế hoạch hành động chi tiết cho từng năm

TP.HCM là địa bàn có chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội lớn nhất cả nước, đồng thời cũng là nơi có nhu cầu về nhà ở xã hội lớn nhất. Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Văn Sinh cho rằng Thành phố cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án và có những giải pháp quyết liệt hơn nữa.

“Tôi nghĩ là cần phải có một bản kế hoạch hành động chi tiết cho từng năm. Chúng ta đã hoạch định năm nay là 28.500 căn rồi, sang năm là hơn 30.000 căn… đều là những con số rất là lớn. Rất cần có kế hoạch sớm, phải khởi động ngay từ năm nay thì sang năm 2027 chúng ta mới có con số hoàn thành. Chứ để sang năm mới khởi công thì không thể hoàn thành được. Ngoài ra, Thành phố cũng có lợi thế hoạt động đầu tư rất mạnh. Rất nhiều doanh nghiệp của thành phố là những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có tiềm lực”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo.

Trước áp lực lớn mục tiêu hoàn thành hơn 28.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và mục tiêu dài hạn đến 2030, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng yêu cầu TP.HCM phải chuyển mạnh từ “chủ trương” sang “hành động cụ thể”. Thành phố cần đẩy nhanh phê duyệt, cấp phép và khởi công dự án ngay trong các tháng tới, đồng thời coi nhà ở xã hội là chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM kiến nghị nhiều vấn đề như: chi phí bồi thường đất tính theo khung giá Nhà nước thấp hơn nhiều so với thực tế, khó tiếp cận vốn tín dụng, lãi suất cao, thủ tục cấp phép xây dựng kéo dài, cùng với chi phí vật liệu xây dựng và đầu vào tăng cao,…