中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ, dân lúng túng, đường vẫn ùn ứ nhẹ

Thứ Bảy, 16:56, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ 23/5, vòng xoay Điện Biên Phủ (TP.HCM) chính thức tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu thay vì đi theo vòng xoay. Ngày đầu áp dụng, người dân còn bỡ ngỡ dẫn đến ùn ứ nhẹ. Dù vậy, việc tách dòng xe giúp giao thông trật tự, an toàn hơn.


Thay đổi để giảm xung đột giao thông

Điểm đáng chú ý nhất là lực lượng chức năng đã lắp đặt hai dải phân cách cứng kéo dài từ giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng đến cầu Điện Biên Phủ.

Sự điều chỉnh này nhằm tách biệt hoàn toàn dòng xe đi thẳng và dòng xe rẽ trái. Bên cạnh đó, vạch mắt võng cũng được kẻ thêm để cho phép các phương tiện rẽ phải liên tục từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 1
Dải phân cách cứng tách 2 làn xe rẽ trái và đi thẳng, không để xảy ra xung đột.

Trao đổi về lý do của đợt điều chỉnh này, ông Nguyễn Văn Ngọc – đại diện Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết: "Trước đây khi lưu thông theo vòng xoay sẽ xảy ra xung đột giữa lượng xe từ vòng xoay rẽ trái qua Nguyễn Bỉnh Khiêm và lượng xe đi thẳng. Để giải quyết xung đột đó, chúng tôi dùng hệ thống đèn, và tại vị trí giao lộ sẽ không hoạt động vòng xoay nữa mà sẽ chuyển qua hoạt động đèn tín hiệu. Trước đây, thời điểm xảy ra ùn tắc giao thông cũng kéo dài. Khi thực hiện phương án này thì cũng mong muốn sẽ kéo giảm đến mức thấp nhất thôi, còn việc mà đo đếm thì sẽ tính toán thêm".

Người dân bỡ ngỡ, đường còn ùn ứ cục bộ

Theo ghi nhận thực tế trong sáng ngày đầu tiên áp dụng, khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn tình trạng ùn tắc. Đoạn đường từ vòng xoay hướng về ngã tư Hàng Xanh có phần thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi.

Ngược lại, hướng từ vòng xoay đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng vẫn xảy ra ùn ứ kéo dài hàng trăm mét. Đặc biệt, tại làn đường hướng vào trung tâm thành phố, hàng dài xe cộ phải nối đuôi nhau nhích từng chút một dù lượng phương tiện sáng cuối tuần không quá đông.

tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 2
Đoạn đường từ vòng xoay đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng vẫn xảy ra ùn ứ kéo dài vài trăm mét.

Nguyên nhân một phần đến từ việc nhiều người dân muốn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn chưa quen với cách phân luồng mới. Không ít người phải dừng xe giữa đường để quan sát biển báo. Thậm chí, một số người đi thẳng lên giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng rồi mới tìm cách quay đầu xe.

Dù giao thông còn đôi chút chậm trễ, nhưng nhiều người dân đánh giá phương án mới mang lại sự trật tự, an toàn rõ rệt hơn.

Clip tình hình giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ vào sáng ngày 23/5

Để hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhanh chóng làm quen với cách đi lại mới, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan đã có mặt túc trực để phân luồng, hướng dẫn. Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi sát sao hiệu quả của phương án thí điểm nhằm đưa ra các điều chỉnh tối ưu nhất.

"Về công tác tổ chức thi công, Trung tâm đã triển khai các nội dung treo băng rôn hướng dẫn và các biển báo hướng dẫn trước đó một tuần. Đối với các nội dung khác về lắp đặt hàng rào, sơn đường và biển báo ảnh hưởng trực tiếp tới giao thông thì Trung tâm triển khai vào đêm ngày 22 và rạng sáng ngày 23. Về các nội dung triển khai trong thời gian thí điểm, Trung tâm cũng sẽ bố trí lực lượng để theo dõi tình hình để tính toán và điều chỉnh thời lượng đèn tại khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như các nút giao lân cận làm sao cho thời lượng đèn tối ưu", ông Nguyễn Văn Ngọc, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thông tin thêm.

Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm từ lâu là điểm "nóng" giao thông vào giờ cao điểm sáng, chiều do các dòng xe liên tục giao cắt. Với quyết định giữ lại hạ tầng vòng xoay nhưng thay đổi cách thức lưu thông bằng đèn tín hiệu, cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng lộn xộn, mang lại môi trường di chuyển an toàn và thông suốt hơn cho giao thông của thành phố.

Một số hình ảnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ sáng 23/5:

tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 3
Các phương tiện di chuyển ổn định dù xe đông.
tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 4
Toàn cảnh vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm vào sáng ngày 23/5
tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 5
Đoạn đường từ vòng xoay hướng về ngã tư Hàng Xanh có phần thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi.
tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 6
Làn đường hướng vào trung tâm thành phố (hướng từ vòng xoay đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng) hàng dài xe cộ phải nối đuôi nhau nhích từng chút một.
tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 7
Tình hình xe cộ nối đuôi nhau kéo dài tạo vòng xoay.
tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 8
Lực lượng CSGT phải túc trực liên tục.
tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 9
Dải phân cách cứng tách 2 làn xe rẽ trái và đi thẳng, không để xảy ra xung đột.
tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 10
Khu vực trước kia được rẽ trái nay đã được ngăn cách.
tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 11
Người dân muốn rẽ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm phải vào một làn riêng.
tp.hcm bo vong xoay Dien bien phu, dan lung tung, duong van un u nhe hinh anh 12
Cách tổ chức giao thông mới được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc.
Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tag: vòng xoay Điện Biên Phủ giao thông giao lộ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy hầm để xe chung cư trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM
Cháy hầm để xe chung cư trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM

VOV.VN - Ngày 8/10, xảy ra vụ cháy hầm xe tại một tòa nhà cao tầng trên địa bàn phường Xuân Hòa (TPHCM) khiến mọi người trong tòa nhà phải tháo chạy ra bên ngoài.

Cháy hầm để xe chung cư trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM

Cháy hầm để xe chung cư trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM

VOV.VN - Ngày 8/10, xảy ra vụ cháy hầm xe tại một tòa nhà cao tầng trên địa bàn phường Xuân Hòa (TPHCM) khiến mọi người trong tòa nhà phải tháo chạy ra bên ngoài.

Ngày đầu thông xe nhánh N2 "ế khách", nút giao An Phú (TP.HCM) kẹt cứng
Ngày đầu thông xe nhánh N2 "ế khách", nút giao An Phú (TP.HCM) kẹt cứng

VOV.VN - An Phú là nút giao thông quan trọng bậc nhất phía Nam được đầu tư 3.400 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm, vẫn ì ạch ngổn ngang, là nỗi khổ sở của hàng ngàn tài xế mỗi ngày. Nhánh N2 vừa được thông xe 1 ngày nhưng "ế khách", ngày đầu năm mới 2026 tài xế vẫn kẹt xe ở nút giao này.

Ngày đầu thông xe nhánh N2 "ế khách", nút giao An Phú (TP.HCM) kẹt cứng

Ngày đầu thông xe nhánh N2 "ế khách", nút giao An Phú (TP.HCM) kẹt cứng

VOV.VN - An Phú là nút giao thông quan trọng bậc nhất phía Nam được đầu tư 3.400 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm, vẫn ì ạch ngổn ngang, là nỗi khổ sở của hàng ngàn tài xế mỗi ngày. Nhánh N2 vừa được thông xe 1 ngày nhưng "ế khách", ngày đầu năm mới 2026 tài xế vẫn kẹt xe ở nút giao này.

Toàn cảnh nút giao Tân Vạn lớn nhất Vành đai 3 TP.HCM đang về đích
Toàn cảnh nút giao Tân Vạn lớn nhất Vành đai 3 TP.HCM đang về đích

VOV.VN - Nút giao Tân Vạn - hạng mục được đánh giá phức tạp và có quy mô lớn nhất trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM - đang được các nhà thầu tăng tốc thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 6/2026, góp phần hoàn thiện trục giao thông liên vùng trọng điểm phía Nam.

Toàn cảnh nút giao Tân Vạn lớn nhất Vành đai 3 TP.HCM đang về đích

Toàn cảnh nút giao Tân Vạn lớn nhất Vành đai 3 TP.HCM đang về đích

VOV.VN - Nút giao Tân Vạn - hạng mục được đánh giá phức tạp và có quy mô lớn nhất trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM - đang được các nhà thầu tăng tốc thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 6/2026, góp phần hoàn thiện trục giao thông liên vùng trọng điểm phía Nam.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục