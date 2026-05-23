TP.HCM bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ, dân lúng túng, đường vẫn ùn ứ nhẹ



Thay đổi để giảm xung đột giao thông

Điểm đáng chú ý nhất là lực lượng chức năng đã lắp đặt hai dải phân cách cứng kéo dài từ giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng đến cầu Điện Biên Phủ.

Sự điều chỉnh này nhằm tách biệt hoàn toàn dòng xe đi thẳng và dòng xe rẽ trái. Bên cạnh đó, vạch mắt võng cũng được kẻ thêm để cho phép các phương tiện rẽ phải liên tục từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trao đổi về lý do của đợt điều chỉnh này, ông Nguyễn Văn Ngọc – đại diện Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết: "Trước đây khi lưu thông theo vòng xoay sẽ xảy ra xung đột giữa lượng xe từ vòng xoay rẽ trái qua Nguyễn Bỉnh Khiêm và lượng xe đi thẳng. Để giải quyết xung đột đó, chúng tôi dùng hệ thống đèn, và tại vị trí giao lộ sẽ không hoạt động vòng xoay nữa mà sẽ chuyển qua hoạt động đèn tín hiệu. Trước đây, thời điểm xảy ra ùn tắc giao thông cũng kéo dài. Khi thực hiện phương án này thì cũng mong muốn sẽ kéo giảm đến mức thấp nhất thôi, còn việc mà đo đếm thì sẽ tính toán thêm".

Người dân bỡ ngỡ, đường còn ùn ứ cục bộ

Theo ghi nhận thực tế trong sáng ngày đầu tiên áp dụng, khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn tình trạng ùn tắc. Đoạn đường từ vòng xoay hướng về ngã tư Hàng Xanh có phần thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi.

Ngược lại, hướng từ vòng xoay đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng vẫn xảy ra ùn ứ kéo dài hàng trăm mét. Đặc biệt, tại làn đường hướng vào trung tâm thành phố, hàng dài xe cộ phải nối đuôi nhau nhích từng chút một dù lượng phương tiện sáng cuối tuần không quá đông.

Nguyên nhân một phần đến từ việc nhiều người dân muốn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn chưa quen với cách phân luồng mới. Không ít người phải dừng xe giữa đường để quan sát biển báo. Thậm chí, một số người đi thẳng lên giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng rồi mới tìm cách quay đầu xe.

Dù giao thông còn đôi chút chậm trễ, nhưng nhiều người dân đánh giá phương án mới mang lại sự trật tự, an toàn rõ rệt hơn.

Để hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhanh chóng làm quen với cách đi lại mới, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan đã có mặt túc trực để phân luồng, hướng dẫn. Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi sát sao hiệu quả của phương án thí điểm nhằm đưa ra các điều chỉnh tối ưu nhất.

"Về công tác tổ chức thi công, Trung tâm đã triển khai các nội dung treo băng rôn hướng dẫn và các biển báo hướng dẫn trước đó một tuần. Đối với các nội dung khác về lắp đặt hàng rào, sơn đường và biển báo ảnh hưởng trực tiếp tới giao thông thì Trung tâm triển khai vào đêm ngày 22 và rạng sáng ngày 23. Về các nội dung triển khai trong thời gian thí điểm, Trung tâm cũng sẽ bố trí lực lượng để theo dõi tình hình để tính toán và điều chỉnh thời lượng đèn tại khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như các nút giao lân cận làm sao cho thời lượng đèn tối ưu", ông Nguyễn Văn Ngọc, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thông tin thêm.

Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm từ lâu là điểm "nóng" giao thông vào giờ cao điểm sáng, chiều do các dòng xe liên tục giao cắt. Với quyết định giữ lại hạ tầng vòng xoay nhưng thay đổi cách thức lưu thông bằng đèn tín hiệu, cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng lộn xộn, mang lại môi trường di chuyển an toàn và thông suốt hơn cho giao thông của thành phố.

