TP.HCM cải tạo Công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng được giao chủ trì thực hiện công trình cải tạo, chỉnh trang Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, UBND phường Hòa Hưng và các đơn vị liên quan. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 27/7/2027.

Người dân thành kính thắp hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Duy Phương

Cùng với công trình này, TP.HCM sẽ triển khai xây dựng Quảng trường Vinh Quang gắn với giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, đền thờ và nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Thành phố đặt mục tiêu bảo đảm 100% công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp và thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.