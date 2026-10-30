TP.HCM cấm xe tải, xe khách qua một đoạn đường Trường Chinh để thi công Metro 2

Theo đó, đường Trường Chinh, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen (quận Tân Bình cũ), cấm xe tải và ô tô khách, trừ xe buýt, lưu thông theo hướng từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen.

Các phương tiện thuộc diện cấm đi theo lộ trình thay thế: Trường Chinh → Trương Công Định → Bàu Cát hoặc Bàu Cát 1 → Đồng Đen → Trường Chinh.

Đối với ô tô từ các đường nhánh đi vào đường Trường Chinh, trong đoạn từ Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh, chỉ được rẽ theo hướng từ Đồng Đen đi Trương Công Định.

Nhiều đoạn trên đường Trường Chinh điều chỉnh giao thông để thi công Metro số 2 (Ảnh minh họa: Hà An)

Việc điều chỉnh nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào), thuộc dự án Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng đề nghị người điều khiển phương tiện qua khu vực thi công giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường.