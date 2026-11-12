TP.HCM cần khoảng 45.000-50.000 lao động dịp cuối năm và giáp Tết 2027

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ), tính đến hết tháng 9 năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng 246.622 vị trí việc làm. Riêng tháng 10, nhu cầu tuyển dụng ghi nhận hơn 19.500 vị trí.

Trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027, thị trường lao động thành phố dự kiến cần tuyển thêm khoảng 45.000-50.000 vị trí để hoàn tất đơn hàng xuất khẩu, đáp ứng sức mua tiêu dùng nội địa. Nhu cầu thực tế còn tùy thuộc diễn biến đơn hàng và thị trường quốc tế.

Quang cảnh phiên họp cung cấp thông tin chiều 12/11. (Ảnh: Hà An)

Các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn gồm kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử; sản xuất, chế biến; vận hành máy, lao động kỹ thuật; xây dựng; logistics, kho vận, xuất nhập khẩu và dịch vụ.

Để thu hút nhân lực cuối năm, doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập phổ biến từ 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông; 10-15 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật. Các vị trí yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, kinh doanh, bán hàng và xây dựng có mức thu nhập từ 12-20 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, tại khu vực Bình Dương cũ, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, nhu cầu tuyển dụng tiếp tục ở mức cao. Từ đầu năm đến giữa tháng 11/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM ghi nhận doanh nghiệp tại khu vực này đăng ký tuyển khoảng 88.300 vị trí.

TP.HCM dự kiến cần khoảng 50.000 lao động trong dịp cuối năm. (Ảnh minh họa: Hà An)

Nhu cầu tập trung ở các ngành chế biến gỗ, nội thất, dệt may, da giày, cơ khí, điện tử, vận hành máy, kho vận và logistics. Lao động phổ thông chiếm gần 80% tổng nhu cầu tuyển dụng; riêng ngành chế biến gỗ, nội thất cần khoảng 17.000 vị trí. Phần còn lại chủ yếu là lao động có tay nghề, kinh nghiệm và khả năng vận hành máy móc.

Những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng tại khu vực này được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao khi doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành đơn hàng và chuẩn bị nguồn hàng cho năm mới.