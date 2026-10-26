English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM chuyển đổi khu công nghiệp ô nhiễm sang phát triển nhà ở xã hội

Thứ Hai, 17:11, 26/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (xã Bình Lợi, thuộc huyện Bình Chánh cũ) sang phát triển nhà ở xã hội.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (diện tích 109,91 ha) từ chức năng “Khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng” sang chức năng “Khu đất đơn vị ở” trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể Thành phố.

tp.hcm chuyen doi khu cong nghiep o nhiem sang phat trien nha o xa hoi hinh anh 1
Một góc Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

Việc điều chỉnh phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và phù hợp quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

Sau khi Quy hoạch tổng thể Thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị liên quan phải khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với khu đất này, đảm bảo phù hợp định hướng phát triển nhà ở xã hội và quy định pháp luật về quy hoạch.

Về thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, UBND Thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với giai đoạn 2 - đợt 1 của dự án; bảo đảm xác định chính xác, đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định; rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Về thủ tục triển khai dự án nhà ở xã hội, UBND Thành phố đề nghị khẩn trương rà soát các điều kiện pháp lý, tổ chức thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội theo các quy định của pháp luật.

Các đơn vị liên quan được giao rà soát, lập và thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội, trên cơ sở Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (109,91 ha) được UBND Thành phố phê duyệt.

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng nằm cạnh Khu công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân hiện hữu (quy mô 116 ha) do Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc (thuộc Tập đoàn Khang Điền) làm chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng.

Tại khu công nghiệp hiện hữu có 164 cơ sở đang hoạt động, còn khu tiểu thủ công nghiệp là 110 cơ sở. Đây là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường kéo dài hơn 20 năm.

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, đây là khu vực tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trước đây, đến nay đã không còn phù hợp. Sau khi hết thời hạn cấp phép, đơn vị này kiến nghị UBND TP.HCM chấm dứt dự án để chuyển sang công năng khác.

o-nhiem-le-minh-xuan-111.jpg

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhận trách nhiệm về ô nhiễm ở KCN&TTCN Lê Minh Xuân

VOV.VN - Tại cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, lãnh đạo UBND TP.HCM thẳng thắn nhận trách nhiệm về công tác quản lý môi trường, đồng thời khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM kiểm tra đột xuất hàng loạt doanh nghiệp tại điểm nóng Lê Minh Xuân
TP.HCM kiểm tra đột xuất hàng loạt doanh nghiệp tại điểm nóng Lê Minh Xuân

VOV.VN - UBND TP.HCM thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và thuế tại các doanh nghiệp trong KCN Lê Minh Xuân và cơ sở sản xuất thuộc Cụm tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân. Thời hạn kiểm tra trực tiếp là 10 ngày.

TP.HCM kiểm tra đột xuất hàng loạt doanh nghiệp tại điểm nóng Lê Minh Xuân

TP.HCM kiểm tra đột xuất hàng loạt doanh nghiệp tại điểm nóng Lê Minh Xuân

VOV.VN - UBND TP.HCM thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và thuế tại các doanh nghiệp trong KCN Lê Minh Xuân và cơ sở sản xuất thuộc Cụm tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân. Thời hạn kiểm tra trực tiếp là 10 ngày.

Khởi tố vụ án liên quan đến ô nhiễm nghiêm trọng tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân, TP.HCM
Khởi tố vụ án liên quan đến ô nhiễm nghiêm trọng tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân, TP.HCM

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường tại Khu công nghiệp (KCN) và Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Lê Minh Xuân, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án liên quan đến 3 cơ sở; 2 vụ còn lại đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Khởi tố vụ án liên quan đến ô nhiễm nghiêm trọng tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân, TP.HCM

Khởi tố vụ án liên quan đến ô nhiễm nghiêm trọng tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân, TP.HCM

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường tại Khu công nghiệp (KCN) và Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Lê Minh Xuân, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án liên quan đến 3 cơ sở; 2 vụ còn lại đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

87/100 cơ sở vi phạm, 286 hành vi bị xử lý tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
87/100 cơ sở vi phạm, 286 hành vi bị xử lý tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

VOV.VN - Sau thời gian dài người dân phản ánh ô nhiễm, lực lượng chức năng kiểm 100 cơ sở tại Khu công nghiệp (KCN) và Khu tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Lê Minh Xuân phát hiện 87 cơ sở vi phạm với 286 hành vi, tổng số tiền xử phạt gần 16 tỷ đồng. Đáng chú ý, hồ sơ 5 vụ việc chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý.

87/100 cơ sở vi phạm, 286 hành vi bị xử lý tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

87/100 cơ sở vi phạm, 286 hành vi bị xử lý tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

VOV.VN - Sau thời gian dài người dân phản ánh ô nhiễm, lực lượng chức năng kiểm 100 cơ sở tại Khu công nghiệp (KCN) và Khu tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Lê Minh Xuân phát hiện 87 cơ sở vi phạm với 286 hành vi, tổng số tiền xử phạt gần 16 tỷ đồng. Đáng chú ý, hồ sơ 5 vụ việc chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục