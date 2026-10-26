TP.HCM chuyển đổi khu công nghiệp ô nhiễm sang phát triển nhà ở xã hội

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (diện tích 109,91 ha) từ chức năng “Khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng” sang chức năng “Khu đất đơn vị ở” trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể Thành phố.

Một góc Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

Việc điều chỉnh phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và phù hợp quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

Sau khi Quy hoạch tổng thể Thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị liên quan phải khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với khu đất này, đảm bảo phù hợp định hướng phát triển nhà ở xã hội và quy định pháp luật về quy hoạch.

Về thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, UBND Thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với giai đoạn 2 - đợt 1 của dự án; bảo đảm xác định chính xác, đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định; rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Về thủ tục triển khai dự án nhà ở xã hội, UBND Thành phố đề nghị khẩn trương rà soát các điều kiện pháp lý, tổ chức thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội theo các quy định của pháp luật.

Các đơn vị liên quan được giao rà soát, lập và thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội, trên cơ sở Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (109,91 ha) được UBND Thành phố phê duyệt.

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng nằm cạnh Khu công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân hiện hữu (quy mô 116 ha) do Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc (thuộc Tập đoàn Khang Điền) làm chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng. Tại khu công nghiệp hiện hữu có 164 cơ sở đang hoạt động, còn khu tiểu thủ công nghiệp là 110 cơ sở. Đây là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường kéo dài hơn 20 năm. Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, đây là khu vực tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trước đây, đến nay đã không còn phù hợp. Sau khi hết thời hạn cấp phép, đơn vị này kiến nghị UBND TP.HCM chấm dứt dự án để chuyển sang công năng khác.