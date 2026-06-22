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TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu

Thứ Hai, 18:39, 22/06/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển giao thông xanh.

Theo kế hoạch, chính sách áp dụng cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt tại TP.HCM, bao gồm các tuyến đang được ngân sách hỗ trợ và các tuyến chưa được hỗ trợ kinh phí.

Tuy nhiên, chương trình không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt du lịch thoáng nóc, các tuyến kết nối sân bay và một số tuyến có tính chất tương tự tuyến liên tỉnh.

Do đó, tuyến xe buýt số 172 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe Vũng Tàu) có lộ trình dài gần 100km, đi qua địa phận của TP Đồng Nai nên không được miễn phí.

tp.hcm cong bo danh sach 134 tuyen xe buyt mien phi, khong co tuyen di vung tau hinh anh 1
TP.HCM miễn phí 134 tuyến xe buýt từ 1/7 

Việc miễn phí vé xe buýt được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026, hành khách được miễn phí hoàn toàn, chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh. Trong thời gian này, TP.HCM sẽ hoàn thiện hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu và hệ thống vé điện tử phục vụ công tác quản lý.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026, việc hỗ trợ 100% giá vé sẽ gắn với ghi nhận, xác thực hoặc định danh hành khách thông qua căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các hình thức điện tử hợp pháp khác. Thành phố sẽ có hướng dẫn riêng đối với người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên, trẻ em và khách vãng lai.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, TP.HCM tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống nhà chờ, trụ dừng và các bến xe buýt hiện hữu như Bến xe buýt Sài Gòn và Bến xe buýt Chợ Lớn. Thành phố cũng sẽ triển khai các bãi đậu xe cao tầng nhằm tăng năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Hiện hệ thống xe buýt TP.HCM có 2.432 phương tiện, trong đó 1.649 xe sử dụng điện và năng lượng xanh, chiếm 67,8%. Theo lộ trình chuyển đổi xanh, TP.HCM sẽ hoàn thành chuyển đổi thêm 624 xe buýt sang sử dụng điện trong năm 2026, đưa tỷ lệ xe buýt điện và năng lượng xanh nội tỉnh lên 100% từ ngày 1/1/2027.

Giai đoạn 2027-2028, TP.HCM tiếp tục chuyển đổi các tuyến xe buýt liên tỉnh sang sử dụng điện, phấn đấu đến ngày 1/1/2029 toàn bộ xe buýt hoạt động trên địa bàn sử dụng điện, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại và bền vững.

Xem danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí tại đây.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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