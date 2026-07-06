TP.HCM đã có 88 tuyến xe buýt điện, hướng tới 100% xe buýt điện vào năm 2029

Ngày 6/7, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, cùng với 21 tuyến xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG), TP hiện có 109/179 tuyến xe buýt sử dụng năng lượng sạch. Toàn mạng lưới có 2.453 xe buýt, trong đó 1.404 xe buýt điện, chiếm hơn 57% tổng số phương tiện đang hoạt động.

Việc đẩy mạnh thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu truyền thống bằng xe buýt điện góp phần giảm phát thải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và cải thiện trải nghiệm đi lại của người dân.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, TP.HCM phấn đấu 100% xe buýt nội tỉnh sử dụng điện hoặc các loại năng lượng thân thiện với môi trường. Giai đoạn 2027 - 2028, TP tiếp tục chuyển đổi các phương tiện sử dụng CNG sang xe buýt điện.

TP.HCM đặt mục tiêu 100% xe buýt sử dụng điện vào năm 2029

Mục tiêu đến ngày 1/1/2029, 100% xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh hoạt động trên địa bàn TP.HCM sẽ sử dụng điện, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng xanh, bền vững.

Song song với quá trình chuyển đổi phương tiện, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới xe buýt; nghiên cứu mở mới các tuyến phục vụ khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tăng cường kết nối với sân bay Long Thành, đồng thời phát triển một số tuyến xe buýt hoạt động ban đêm.

Đơn vị cũng nghiên cứu triển khai mô hình vận tải theo nhu cầu, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư với metro, xe buýt, buýt sông, xe đạp công cộng và các loại hình vận tải hành khách công cộng khác, góp phần xây dựng mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày bắt đầu miễn phí vé xe buýt 1/7 đến 5/7, 134 tuyến xe buýt miễn phí vé đã vận chuyển hơn 1,3 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.