Chiều 23/11, 300 đoàn viên, người lao động tại TP.HCM được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người qua chuyển khoản cùng một phần quà trị giá 350.000 đồng. Tổng kinh phí đợt chăm lo đầu tiên là 405 triệu đồng. Đây là hoạt động khởi động chuỗi chương trình chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 của Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Trao tặng vé máy bay - tàu - xe cho người lao động về quê ăn Tết.

Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến hỗ trợ 370.000 đoàn viên, người lao động ăn Tết với tổng kinh phí 370 tỷ đồng. Mỗi người thuộc diện được hỗ trợ sẽ nhận 1 triệu đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu, mua sắm và đi lại trong dịp Tết.

Chia sẻ về kế hoạch chăm lo năm nay, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết: "Với phương châm chủ động, thiết thực, kịp thời và đúng đối tượng, Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai các hoạt động chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027 từ sớm, giúp cho đoàn viên, người lao động chủ động sắp xếp công việc, chi tiêu và sum họp gia đình”.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu.

Không chỉ hỗ trợ tiền và quà, các cấp Công đoàn thành phố còn dự kiến trao 7.500 vé xe, tàu, máy bay cho người lao động về quê đón Tết; tổ chức các phiên chợ Tết phục vụ ít nhất 60.000 lượt công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà cho người lao động. Ảnh: Kiều Anh

Đồng hành cùng chương trình, Vibrant Ho Chi Minh City cũng trao quà và cung cấp phiếu ưu đãi điện tử, giúp công nhân tiếp cận các hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm dịch vụ trên địa bàn.

Vibrant Ho Chi Minh City trao quà và cung cấp phiếu ưu đãi điện tử, giúp công nhân tiếp cận các hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm dịch vụ trên địa bàn. Ảnh: Kiều Anh

Với những công nhân xa quê, được trở về đoàn tụ cùng gia đình vẫn là mong mỏi lớn sau một năm làm việc vất vả. Anh Trần Văn Dần, người lao động Công ty TNHH Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn. Anh mong muốn có thêm nhiều chuyến xe miễn phí để công nhân khó khăn có cơ hội về quê.

“Là người lao động xa quê, tôi thấu hiểu tâm tư của những công nhân không có điều kiện về quê đón Tết do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Hiện nay, TP.HCM có rất nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất với số lượng lớn công nhân ngoại tỉnh, trong khi mỗi năm chỉ có một vài chuyến xe miễn phí thì chưa thể đáp ứng hết nhu cầu. Vì vậy, tôi mong muốn tổ chức Công đoàn thành phố tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp triển khai nhiều chuyến xe hơn, tạo điều kiện để người lao động được về quê sum họp, đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết”, anh Trần Văn Dần cho hay.

Những phần quà ý nghĩa giúp người lao động trang trải phần nào chi phí sinh hoạt. Ảnh: Kiều Anh

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn thành phố dự kiến tổ chức cho 10.000 công nhân ở lại TP.HCM đón Tết tham quan các di tích, cảnh quan thành phố; đồng thời triển khai chương trình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho hơn 2.000 công nhân làm việc trong môi trường độc hại.

Các cấp Công đoàn cũng tăng cường đối thoại, giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương, thưởng Tết; vận động doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch thưởng, nghiên cứu tạm ứng một phần tiền thưởng ngay trong tháng 11 và 12, giúp người lao động chủ động chuẩn bị Tết và an tâm làm việc.