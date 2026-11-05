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TP.HCM đầu tư hơn 401 tỉ đồng nâng cấp hiện đại trạm rác Long Trường

Thứ Năm, 12:17, 05/11/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM quyết định đầu tư hơn 401 tỉ đồng nâng cấp Trạm trung chuyển rác Long Trường theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ nén ép kín với công suất 360 tấn/ngày.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Long Trường (phường Long Trường, thuộc TP Thủ Đức cũ).

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Trạm rác Long Trường quá tải gấp 3 lần công suất thiết kế (Ảnh: Duy Phương)

Theo đó, dự án thuộc nhóm B với tổng mức đầu tư sơ bộ là 401,467 tỉ đồng, được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029.

Mục tiêu đầu tư nhằm nâng cấp trạm theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ nén ép kín với công suất hoạt động 360 tấn/ngày trên khu diện tích khoảng 2.020 mét vuông.

Dự án chú trọng xây dựng mới nhà chứa thiết bị ép rác, trạm cân, nhà điều hành cùng hệ thống xử lý khí thải, mùi và nước thải tiên tiến.

Qua đó, thành phố kỳ vọng nâng cao năng lực thu gom, đáp ứng yêu cầu phân loại rác tại nguồn, kiểm soát ô nhiễm và cải thiện mỹ quan đô thị, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Trước đó, năm 2019, UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp Trạm trung chuyển chất thải rắn Long Trường, Quận 9 theo hình thức đơn vị tài trợ (Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam kiến nghị đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình và chuyển giao cho UBND Quận 9 thụ hưởng, quản lý và sử dụng).

Theo đề xuất của Công ty Him Lam, việc đầu tư công trình này sẽ do Công ty tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng bằng hình thức “chìa khóa trao tay” trên phần diện tích đất công do UBND phường Long Trường quản lý, áp dụng công nghệ trạm ép rác kín, hiện đại. Sau khi hoàn thành, Công ty Him Lam sẽ tổ chức bàn giao lại cho UBND TP Thủ Đức cũ tiếp nhận quản lý và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo hình thức nêu trên vướng một số thủ tục pháp lý nên đến nay dự án chưa triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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