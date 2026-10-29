English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM đẩy nhanh di dời cư dân tại các chung cư xuống cấp

Thứ Năm, 20:36, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM đang đẩy mạnh công tác di dời người dân tại các chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời triển khai phương án cải tạo, xây dựng lại nhằm bảo đảm an toàn. Thông tin được đưa ra tại họp báo kinh tế-xã hội chiều 29/10.

Ông Võ Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Khánh Hội cho biết, dự án xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội hiện đang trong giai đoạn phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. UBND phường chủ trì việc lựa chọn nhà đầu tư, trong đó người dân tại chung cư là đối tượng tham gia lựa chọn nhà thầu.

Từ năm 2017 đến nay, địa phương đã phối hợp thực hiện công tác di dời, đồng thời bố trí căn hộ thuộc quỹ nhà ở Nhà nước cho người dân. Đến nay vẫn còn 141 trường hợp cần phải di dời khẩn cấp, dự kiến công tác này sẽ hoàn thành tháng 12/2026.

Việc di dời không chấm dứt quyền sở hữu hợp pháp của người dân ở khu vực chung cư. Do đó để đảm bảo an toàn tính mạng của bà con và thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố, phường sẽ tiếp tục công tác này trên tinh thần người dân đồng thuận", ông Dũng nói. 

tp.hcm day nhanh di doi cu dan tai cac chung cu xuong cap hinh anh 1
TP.HCM đẩy nhanh việc di dời cư dân tại các chung cư xuống cấp

Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng từ trước năm 1975. Theo kết quả kiểm định vào năm 2017, chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) được xếp vào cấp D - mức nguy hiểm cao nhất, khả năng chịu lực của kết cấu không đủ đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

Cũng liên quan đến việc cải tạo, xây mới chung các dự án chung cư cũ, tại cụm 8 lô số thuộc cư xá Thanh Đa, ông Nguyễn Tiến Phước, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bình Quới cho biết, địa phương đang tiếp tục vận động các hộ dân còn lại di dời để phục vụ việc triển khai dự án.

Cụm 8 lô số cư xá Thanh Đa có tổng cộng 1.354 căn hộ. Tính đến ngày 28/10, địa phương đã vận động được 1.183 căn đồng thuận di dời, đạt tỷ lệ 87,38%; còn 171 căn chưa di dời. 

Trước đó ngày 15/10, phường đã ban hành 250 quyết định cưỡng chế di dời. Song song đó, địa phương tiếp tục thành lập các tổ công tác để vận động, giải thích và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Trong quá trình triển khai, phường thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để ghi nhận những kiến nghị liên quan đến hệ số hoán đổi căn hộ (hệ số K), vị trí tái định cư, mức hỗ trợ tạm cư và các vấn đề phát sinh. Trên cơ sở đó, địa phương làm việc với chủ đầu tư để tìm hướng xử lý phù hợp.

"Chúng tôi đang tiếp tục vận động các trường hợp còn lại, thành lập 6 tổ vận động, dự kiến trong tháng 11 sẽ tổ chức cưỡng chế các trường hợp không chấp hành di dời", ông Tiến Phước thông tin thêm. 

tp.hcm day nhanh di doi cu dan tai cac chung cu xuong cap hinh anh 2
TP có 64 chung cư cần di dời, tháo dỡ

Thông tin thêm các dự án chung cư cũ, xuống cấp, ông Vũ Anh Dũng, Phó Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM cho hay: đối với nhóm 16 chung cư cấp D từ năm 2016, thành phố có phương án bố trí nhà tạm cư cho người dân. Trường hợp người dân không nhận nhà tạm cư, thành phố xem xét phương án thuê nhà để bảo đảm chỗ ở trong thời gian di dời, cải tạo hoặc xây dựng lại chung cư. 

Hiện đã có 12/16 chung cư với 608 hộ dân thực hiện di dời. Trong 4 chung cư còn lại, có 2 chung cư đang thực hiện di dời, 2 chung cư chưa di dời, tổng số hộ đã di dời là 828/1194 hộ

Thành phố cũng tiến hành rà soát kiểm định lại các chung cư cũ từ năm 1994, kết thúc khảo sát tháng 10/2026 cũng xác định có 64 chung cư cần di dời, tháo dỡ, ở mức không khẩn cấp, cần thời gian.

tp.hcm day nhanh di doi cu dan tai cac chung cu xuong cap hinh anh 3
Ông Vũ Anh Dũng, Phó Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM (ảnh: Cẩm Tuyết)

Ông Dũng cho biết thêm, Sở này đã tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo các phường cần phải rà soát nhu cầu tạm cư đối với hộ dân để các cơ sở bố trí tạm cư, tái định cư chủ động phương án di dời các hộ dân và phương án chi trả  tiền tạm cư.

"Ngoài ra thông báo kết quả kiểm định đánh giá chất lượng nhà chung cư đến chủ sở hữu đơn vị vận hành. Hướng dẫn kiểm tra cho các chủ sở hữu đơn vị quản lý vận hành sử dụng lắp đặt các biển báo, cảnh báo, hạn chế tập trung các khu vực hư hỏng nặng, đồng thời kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy", ông Vũ Anh Dũng nói.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sửa Luật Nhà ở, chìa khóa phá băng cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM
Sửa Luật Nhà ở, chìa khóa phá băng cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM

VOV.VN - Cần cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và quy định thời hạn sử dụng công trình để tạo thuận lợi trong việc di dời.

Sửa Luật Nhà ở, chìa khóa phá băng cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM

Sửa Luật Nhà ở, chìa khóa phá băng cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM

VOV.VN - Cần cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và quy định thời hạn sử dụng công trình để tạo thuận lợi trong việc di dời.

Quy hoạch chung cư 35 tầng tại khu dân cư nhếch nhác trung tâm TP.HCM
Quy hoạch chung cư 35 tầng tại khu dân cư nhếch nhác trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Khu vực có diện tích 4.350 m2 tại Chợ Gà – Gạo (phường Bến Thành, TP.HCM) dự kiến xây dựng tòa chung cư hỗn hợp cao 35 tầng, gồm khối đế 5 tầng và khối tháp 30 tầng.

Quy hoạch chung cư 35 tầng tại khu dân cư nhếch nhác trung tâm TP.HCM

Quy hoạch chung cư 35 tầng tại khu dân cư nhếch nhác trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Khu vực có diện tích 4.350 m2 tại Chợ Gà – Gạo (phường Bến Thành, TP.HCM) dự kiến xây dựng tòa chung cư hỗn hợp cao 35 tầng, gồm khối đế 5 tầng và khối tháp 30 tầng.

Người dân TP.HCM hài lòng với cuộc sống tại chung cư thương mại cho thuê
Người dân TP.HCM hài lòng với cuộc sống tại chung cư thương mại cho thuê

VOV.VN - Tại TP.HCM, chung cư Lê Thành Tân Tạo (phường Tân Tạo, thuộc quận Bình Tân trước đây) là dự án tiên phong trong việc xây dựng nhà ở cho thuê, đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho hàng ngàn hộ dân, chất lượng sống ở mức tốt.

Người dân TP.HCM hài lòng với cuộc sống tại chung cư thương mại cho thuê

Người dân TP.HCM hài lòng với cuộc sống tại chung cư thương mại cho thuê

VOV.VN - Tại TP.HCM, chung cư Lê Thành Tân Tạo (phường Tân Tạo, thuộc quận Bình Tân trước đây) là dự án tiên phong trong việc xây dựng nhà ở cho thuê, đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho hàng ngàn hộ dân, chất lượng sống ở mức tốt.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục