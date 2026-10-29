TP.HCM đẩy nhanh di dời cư dân tại các chung cư xuống cấp

Ông Võ Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Khánh Hội cho biết, dự án xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội hiện đang trong giai đoạn phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. UBND phường chủ trì việc lựa chọn nhà đầu tư, trong đó người dân tại chung cư là đối tượng tham gia lựa chọn nhà thầu.

Từ năm 2017 đến nay, địa phương đã phối hợp thực hiện công tác di dời, đồng thời bố trí căn hộ thuộc quỹ nhà ở Nhà nước cho người dân. Đến nay vẫn còn 141 trường hợp cần phải di dời khẩn cấp, dự kiến công tác này sẽ hoàn thành tháng 12/2026.

Việc di dời không chấm dứt quyền sở hữu hợp pháp của người dân ở khu vực chung cư. Do đó để đảm bảo an toàn tính mạng của bà con và thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố, phường sẽ tiếp tục công tác này trên tinh thần người dân đồng thuận", ông Dũng nói.

TP.HCM đẩy nhanh việc di dời cư dân tại các chung cư xuống cấp

Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng từ trước năm 1975. Theo kết quả kiểm định vào năm 2017, chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) được xếp vào cấp D - mức nguy hiểm cao nhất, khả năng chịu lực của kết cấu không đủ đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

Cũng liên quan đến việc cải tạo, xây mới chung các dự án chung cư cũ, tại cụm 8 lô số thuộc cư xá Thanh Đa, ông Nguyễn Tiến Phước, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bình Quới cho biết, địa phương đang tiếp tục vận động các hộ dân còn lại di dời để phục vụ việc triển khai dự án.

Cụm 8 lô số cư xá Thanh Đa có tổng cộng 1.354 căn hộ. Tính đến ngày 28/10, địa phương đã vận động được 1.183 căn đồng thuận di dời, đạt tỷ lệ 87,38%; còn 171 căn chưa di dời.

Trước đó ngày 15/10, phường đã ban hành 250 quyết định cưỡng chế di dời. Song song đó, địa phương tiếp tục thành lập các tổ công tác để vận động, giải thích và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Trong quá trình triển khai, phường thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để ghi nhận những kiến nghị liên quan đến hệ số hoán đổi căn hộ (hệ số K), vị trí tái định cư, mức hỗ trợ tạm cư và các vấn đề phát sinh. Trên cơ sở đó, địa phương làm việc với chủ đầu tư để tìm hướng xử lý phù hợp.

"Chúng tôi đang tiếp tục vận động các trường hợp còn lại, thành lập 6 tổ vận động, dự kiến trong tháng 11 sẽ tổ chức cưỡng chế các trường hợp không chấp hành di dời", ông Tiến Phước thông tin thêm.

TP có 64 chung cư cần di dời, tháo dỡ

Thông tin thêm các dự án chung cư cũ, xuống cấp, ông Vũ Anh Dũng, Phó Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM cho hay: đối với nhóm 16 chung cư cấp D từ năm 2016, thành phố có phương án bố trí nhà tạm cư cho người dân. Trường hợp người dân không nhận nhà tạm cư, thành phố xem xét phương án thuê nhà để bảo đảm chỗ ở trong thời gian di dời, cải tạo hoặc xây dựng lại chung cư.

Hiện đã có 12/16 chung cư với 608 hộ dân thực hiện di dời. Trong 4 chung cư còn lại, có 2 chung cư đang thực hiện di dời, 2 chung cư chưa di dời, tổng số hộ đã di dời là 828/1194 hộ

Thành phố cũng tiến hành rà soát kiểm định lại các chung cư cũ từ năm 1994, kết thúc khảo sát tháng 10/2026 cũng xác định có 64 chung cư cần di dời, tháo dỡ, ở mức không khẩn cấp, cần thời gian.

Ông Vũ Anh Dũng, Phó Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM (ảnh: Cẩm Tuyết)

Ông Dũng cho biết thêm, Sở này đã tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo các phường cần phải rà soát nhu cầu tạm cư đối với hộ dân để các cơ sở bố trí tạm cư, tái định cư chủ động phương án di dời các hộ dân và phương án chi trả tiền tạm cư.

"Ngoài ra thông báo kết quả kiểm định đánh giá chất lượng nhà chung cư đến chủ sở hữu đơn vị vận hành. Hướng dẫn kiểm tra cho các chủ sở hữu đơn vị quản lý vận hành sử dụng lắp đặt các biển báo, cảnh báo, hạn chế tập trung các khu vực hư hỏng nặng, đồng thời kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy", ông Vũ Anh Dũng nói.