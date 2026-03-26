TP.HCM điều chuyển nhà thầu chậm tiến độ kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Thứ Năm, 20:39, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 26/3, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM, đại diện một số sở ngành cung cấp thông tin về tăng trưởng kinh tế, dự án hạ tầng trên địa bàn.  

Ảnh hưởng kinh tế do căng thẳng Trung Đông

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó trưởng Phòng Chính sách tổng hợp, Sở Tài chính TP.HCM cho biết: Kim ngạch xuất khẩu quý I/2026 ước đạt hơn 22 tỷ USD (chỉ tăng 1,12% so với cùng kỳ).

tp.hcm dieu chuyen nha thau cham tien do kenh tham luong - ben cat - rach nuoc len hinh anh 1
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó trưởng Phòng Chính sách tổng hợp, Sở Tài chính TP.HCM. Ảnh: Duy Phương

Nguyên nhân đến từ chi phí vận tải quốc tế tăng cao và thời gian vận chuyển kéo dài do hạn chế qua khu vực Trung Đông, làm gia tăng rủi ro hư hỏng hàng hóa, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống và đông lạnh.

Kim ngạch nhập khẩu tăng 4,2%, cho thấy việc đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu nhập khẩu đã buộc nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để thích ứng với chi phí logistics và giá năng lượng biến động.

Theo ông Hoàng Anh, ngành du lịch tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng với tổng thu đạt 150.000 tỷ đồng dù tình hình căng thẳng tại Trung Đông còn diễn biến phức tạp.

tp.hcm dieu chuyen nha thau cham tien do kenh tham luong - ben cat - rach nuoc len hinh anh 2
Quang cảnh họp báo. Ảnh: Duy Phương

TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 738/838 dự án, với tổng mức đầu tư được xử lý trên 166.000 tỷ đồng, qua đó tạo thêm nguồn lực thực tế cho nền kinh tế. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10%, TP.HCM đã ban hành kế hoạch với nhiều biện pháp cụ thể. 

"Phân công cho từng ngành, từng đơn vị, chi tiết từng tháng, từng đầu việc, từng dự án và theo dõi đến từng đơn vị. Các phường, xã cũng sẽ báo về tiến độ để bằng mọi cách đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, đặc biệt là giải ngân đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược", ông Hoàng Anh cho biết.

Thông xe dự án kênh Tham Lương cuối năm 2026

Ông Võ Viết Cường - Phó trưởng Ban dự án 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết: Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước lên đã đạt 67% khối lượng. 

tp.hcm dieu chuyen nha thau cham tien do kenh tham luong - ben cat - rach nuoc len hinh anh 3
Ông Võ Viết Cường - Phó trưởng Ban dự án 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM. Ảnh: Duy Phương

Tuy nhiên tiến độ còn chậm, do một số nguyên nhân như: còn 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, nhiều vị trí bãi đổ đất chưa được cấp phép, khan hiếm vật tư (cát, đá) và giá tăng cao, một số nhà thầu chưa chủ động thi công.

"Chủ đầu tư đã nhận diện được các nhà thầu yếu kém và có nhiều biện pháp xử lý. Trong đó, có trường hợp chúng tôi sẽ cắt chuyển khối lượng, điều chuyển cho các nhà thầu tốt ở trong liên danh, làm sao đảm bảo tiến độ của dự án", ông Cường khẳng định.

tp.hcm dieu chuyen nha thau cham tien do kenh tham luong - ben cat - rach nuoc len hinh anh 4
Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: H.K

Ông Cường nhấn mạnh, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan quyết tâm thông xe một số gói thầu trước 30/9, các gói còn lại tùy tình hình.

Theo dự kiến, cuối năm 2026, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sẽ được thông xe toàn tuyến để phục vụ việc đi lại của người dân.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Vướng mặt bằng, thiếu cát khiến dự án kênh Tham Lương - Bến Cát chậm tiến độ

VOV.VN - Dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên dài 32 km đã hoàn thành 98% hạng mục kè bờ, nhưng phần đường giao thông mới đạt 55%. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, nguyên nhân chủ yếu do vướng mặt bằng, biến động giá cát và khó khăn về bãi đổ đất.

VOV.VN - Ngày 25/4 tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật một số đoạn đường dọc kênh thuộc các gói thầu XL-07, XL-08, XL-09 và XL-10 dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

