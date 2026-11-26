Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TP.HCM thông tin về phong trào thi đua “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM” giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, điểm mới của phong trào lần này là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chỉ dừng ở vận động, khuyến khích mà được đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng.

Hành khách đi Metro số 1 (ảnh: Hà Khánh)

Theo kế hoạch, đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phát động phong trào thi đua; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần. Thành phố cũng đặt mục tiêu giao thông công cộng đáp ứng 15-20% nhu cầu đi lại của đô thị

Năm 2027, thành phố phấn đấu 100% xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh; trước năm 2030, 100% xe buýt, taxi sử dụng điện, năng lượng xanh.

Về công tác khen thưởng, thành phố dự kiến tổ chức sơ kết phong trào vào quý 2/2028, với các hình thức khen thưởng gồm Bằng khen của UBND Thành phố và Giấy khen của các đơn vị.

TP.HCM sẽ đưa tiêu chí sử dụng phương tiện công cộng vào đánh giá cá bộ, công chức

Về tổng kết, đến quý 4/2030, thành phố dự kiến xem xét khen thưởng bằng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM và Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

"Nếu tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt nổi trội, xuất sắc dẫn đầu trng phong trào thi đua có thể đề xuất khen thưởng cấp cao hơn như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động", ông Nam nói thêm

Thời gian tới, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng phối hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và đăng ký cam kết thi đua, hướng dẫn đưa tiêu chí sử dụng giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần vào tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân.