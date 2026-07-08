TP.HCM hoàn thành di dời hơn 2.900 căn nhà trên và ven kênh rạch nửa đầu năm 2026

UBND TP. HCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo, về lĩnh vực đô thị, Thành phố đã hoàn thành công tác di dời 2.987 căn nhà trên và ven kênh rạch. Dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ có thêm khoảng 530 căn nhà trên và ven kênh rạch được di dời (thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh).

Cảnh nhếch nhác tại một tuyến kênh rạch trên địa bàn TP.HCM (Ảnh: T.H)

Về lĩnh vực phát triển hạ tầng - đô thị, Thành phố đã phát triển khoảng 7,89 triệu m² sàn nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 27m²/người. Công tác phát triển nhà ở xã hội được đẩy mạnh với 19 dự án đang thi công (khoảng 18.900 căn hộ), đã hoàn thành 1 dự án (580 căn) và 9 dự án khởi công mới (10.855 căn hộ).

Để tạo điều kiện thuận lợi, TP.HCM xác định 64 dự án trọng điểm theo cơ chế “luồng xanh” với quy mô khoảng 62.200 căn hộ, tạo nguồn cung quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; triển khai chương trình phát triển nhà ở cho thuê với mục tiêu 50.000 căn hộ giai đoạn 2026-2030.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, toàn thành phố dự kiến triển khai 44 dự án phục vụ chỉnh trang và di dời nhà ven kênh rạch, gồm 40 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa. Tổng số nhà cần di dời khoảng 23.429 căn.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND Thành phố tiếp tục triển khai di dời thêm 20.000 căn nhà trên các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn còn lại. Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Sở đã tổng hợp danh mục 349 tuyến kênh, rạch cần tiếp tục di dời ở TP.HCM trước khi sáp nhập thuộc địa bàn của 21 phường và 21 xã ở TP.HCM.

Đồng thời, Sở đã có văn bản đề nghị 42 phường, xã có liên quan rà soát tiêu chí, chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, đề xuất nguồn vốn thực hiện các dự án di dời.