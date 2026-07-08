English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM hoàn thành di dời hơn 2.900 căn nhà trên và ven kênh rạch nửa đầu năm 2026

Thứ Tư, 20:20, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM hoàn thành di dời 2.987 căn nhà trên và ven kênh rạch. Dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ có thêm khoảng 530 căn nhà được di dời tại khu vực rạch Văn Thánh.

UBND TP. HCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo, về lĩnh vực đô thị, Thành phố đã hoàn thành công tác di dời 2.987 căn nhà trên và ven kênh rạch. Dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ có thêm khoảng 530 căn nhà trên và ven kênh rạch được di dời (thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh).

tp.hcm hoan thanh di doi hon 2.900 can nha tren va ven kenh rach nua dau nam 2026 hinh anh 1
Cảnh nhếch nhác tại một tuyến kênh rạch trên địa bàn TP.HCM (Ảnh: T.H)

Về lĩnh vực phát triển hạ tầng - đô thị, Thành phố đã phát triển khoảng 7,89 triệu m² sàn nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 27m²/người. Công tác phát triển nhà ở xã hội được đẩy mạnh với 19 dự án đang thi công (khoảng 18.900 căn hộ), đã hoàn thành 1 dự án (580 căn) và 9 dự án khởi công mới (10.855 căn hộ).

Để tạo điều kiện thuận lợi, TP.HCM xác định 64 dự án trọng điểm theo cơ chế “luồng xanh” với quy mô khoảng 62.200 căn hộ, tạo nguồn cung quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; triển khai chương trình phát triển nhà ở cho thuê với mục tiêu 50.000 căn hộ giai đoạn 2026-2030.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, toàn thành phố dự kiến triển khai 44 dự án phục vụ chỉnh trang và di dời nhà ven kênh rạch, gồm 40 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa. Tổng số nhà cần di dời khoảng 23.429 căn.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND Thành phố tiếp tục triển khai di dời thêm 20.000 căn nhà trên các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn còn lại. Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Sở đã tổng hợp danh mục 349 tuyến kênh, rạch cần tiếp tục di dời ở TP.HCM trước khi sáp nhập thuộc địa bàn của 21 phường và 21 xã ở TP.HCM.

Đồng thời, Sở đã có văn bản đề nghị 42 phường, xã có liên quan rà soát tiêu chí, chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, đề xuất nguồn vốn thực hiện các dự án di dời.

Duy Phương/VOV-TP. HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xã hội hóa nguồn lực xử lý nhà ven kênh rạch ở TP.HCM, vì sao khó?
Xã hội hóa nguồn lực xử lý nhà ven kênh rạch ở TP.HCM, vì sao khó?

VOV.VN - Trong chương trình chỉnh trang đô thị, ngoài sử dụng nguồn vốn ngân sách, TP.HCM đã thí điểm, huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác xử lý nhà ven kênh rạch. Tuy nhiên, đến nay chưa có dự án nào thực sự thành công. Vậy, nguyên nhân do đâu.

Xã hội hóa nguồn lực xử lý nhà ven kênh rạch ở TP.HCM, vì sao khó?

Xã hội hóa nguồn lực xử lý nhà ven kênh rạch ở TP.HCM, vì sao khó?

VOV.VN - Trong chương trình chỉnh trang đô thị, ngoài sử dụng nguồn vốn ngân sách, TP.HCM đã thí điểm, huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác xử lý nhà ven kênh rạch. Tuy nhiên, đến nay chưa có dự án nào thực sự thành công. Vậy, nguyên nhân do đâu.

Dự kiến di dời hơn 5.000 nhà trên kênh rạch ở TP.HCM trong năm 2025
Dự kiến di dời hơn 5.000 nhà trên kênh rạch ở TP.HCM trong năm 2025

VOV.VN - Dự kiến đến hết năm 2025, TP.HCM sẽ hoàn tất di dời 5.102 căn nhà ven kênh rạch. Hiện TP đang đẩy nhanh tiến độ di dời, giải tỏa nhưng gặp không ít khó khăn.

Dự kiến di dời hơn 5.000 nhà trên kênh rạch ở TP.HCM trong năm 2025

Dự kiến di dời hơn 5.000 nhà trên kênh rạch ở TP.HCM trong năm 2025

VOV.VN - Dự kiến đến hết năm 2025, TP.HCM sẽ hoàn tất di dời 5.102 căn nhà ven kênh rạch. Hiện TP đang đẩy nhanh tiến độ di dời, giải tỏa nhưng gặp không ít khó khăn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục