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TP.HCM: Hơn 1.700 lượt khám sau 2 tuần luân phiên bác sĩ về trạm y tế

Chủ Nhật, 08:57, 15/11/2026
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VOV.VN - Sau hai tuần luân phiên bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền về 7 trạm y tế xã vốn thiếu nhân lực và vắng bệnh nhân, ngành y tế TP.HCM ghi nhận 1.768 lượt khám, điều trị. Hoạt động này nằm trong chương trình kết nối bệnh viện với 168 trạm y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Theo thông tin từ ngành y tế TP.HCM, Trạm Y tế xã Ngãi Giao ghi nhận nhiều lượt khám nhất với 430 lượt, tiếp đến là Hòa Hiệp 290 lượt, Xuyên Mộc 280 lượt, Hòa Hội 240 lượt, Tân Thành 208 lượt, Xuân Sơn 170 lượt và Châu Pha 150 lượt.

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TP.HCM triển khai chương trình luân phiên bác sĩ về các trạm y tế đang thiếu nhân lực (Ảnh: Kim Dung)

Tại các trạm, người dân được bác sĩ chuyên khoa trực tiếp khám, tư vấn, điều trị bằng thuốc y học cổ truyền và thực hiện các phương pháp như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, chườm dược liệu theo chỉ định. Nhiều người trước đây chưa có điều kiện tiếp cận các phương pháp này đã đến trạm để được tư vấn, điều trị.

Chương trình luân phiên bác sĩ bệnh viện về trạm y tế là một hoạt động trong chương trình kết nối bệnh viện với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu do Sở Y tế TP.HCM triển khai.

Ngoài khám, chữa bệnh, bác sĩ luân phiên còn hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn thực hành cho nhân viên y tế tại trạm, giúp nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu.

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Bác sĩ của Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM châm cứu cho người bệnh ở trạm y tế xã (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ cũng có thể tham gia đội chăm sóc sức khỏe liên tục, thăm khám tại nhà cho người cao tuổi và người bệnh hạn chế khả năng đi lại; phối hợp với địa phương hướng dẫn người dân thực hành dưỡng sinh, vận động phù hợp và sử dụng y học cổ truyền an toàn.

Lãnh đạo Sở Y tế cho hay, ngành y tế thành phố kỳ vọng việc luân phiên bác sĩ vừa tăng số lượt khám tại trạm, vừa củng cố năng lực chuyên môn, duy trì dịch vụ và bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe liên tục ngay tại nơi sinh sống.

Kim Dung/VOV -TP.HCM
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