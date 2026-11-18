Chiều tối 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, y tế trên địa bàn Thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự và chứng kiến lễ ký kết.

Ba đơn vị tham gia ký kết tài trợ gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. Tổng giá trị tài trợ của ba doanh nghiệp là 150 tỷ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ 60 tỷ đồng để triển khai công trình trường chuyên biệt dành cho trẻ em khuyết tật tại khu vực 2 của TP.HCM và xây dựng một cây cầu dân sinh tại xã Củ Chi.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tài trợ 40 tỷ đồng xây dựng trường trung học phổ thông tại xã Hóc Môn. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền tài trợ 50 tỷ đồng thực hiện công trình cải tạo, chỉnh trang Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (Cơ sở 1), với quy mô 50 giường bệnh.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các doanh nghiệp tại chương trình ký kết tài trợ 150 tỷ đồng

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, thời gian qua, Mặt trận Thành phố tích cực phát huy vai trò tập hợp, kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, công trình phục vụ cộng đồng và chăm lo đời sống nhân dân.

Thông qua hoạt động vận động xã hội hóa, Thành phố đã huy động và triển khai nhiều công trình, dự án, hoạt động với tổng kinh phí hàng ngàn tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, sự đồng hành của ba doanh nghiệp trong chương trình lần này tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của Thành phố. Đây cũng là nguồn lực thiết thực để bổ sung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế và hạ tầng dân sinh.

Để các thỏa thuận sớm đi vào thực tiễn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mong muốn các đơn vị tài trợ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Thành phố, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan, triển khai đầy đủ những nội dung đã thống nhất. Đồng thời, Mặt trận Thành phố sẽ phối hợp theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả, đến đúng công trình, đúng đối tượng thụ hưởng.

Đại diện các doanh nghiệp tài trợ cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong các hoạt động an sinh xã hội, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Công ty Petrolimex Sài Gòn cho biết, trong những năm qua, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Petrolimex Sài Gòn đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho các chương trình an sinh xã hội trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục duy trì, phát huy các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có khoản tài trợ 60 tỷ đồng tại chương trình lần này.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ký kết tài trợ 60 tỷ đồng cho các công trình giáo dục và dân sinh

Ông Vương Văn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền cho hay, trong năm 2025 và 2026, Khang Điền đã đồng hành cùng Thành phố trong một số hoạt động chỉnh trang đô thị và cải tạo cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Với khoản tài trợ 50 tỷ đồng dành cho Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (Cơ sở 1), doanh nghiệp kỳ vọng góp phần cải thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường điều trị tốt hơn cho người bệnh và hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Vietcombank ký kết tài trợ 40 tỷ đồng xây dựng trường trung học phổ thông tại xã Hóc Môn

Đại diện Vietcombank, ông Đặng Hoài Đức, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng cho biết, giai đoạn 2020-2025, ngân sách dành cho hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank đạt hơn 2.800 tỷ đồng. Riêng 11 tháng đầu năm 2026, ngân hàng cam kết dành 608 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, trong đó TP.HCM là 117 tỷ đồng.

Khoản tài trợ 40 tỷ đồng để xây dựng trường trung học phổ thông tại xã Hóc Môn là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm và cam kết đồng hành lâu dài của Vietcombank với Thành phố trong phát triển giáo dục, cải thiện điều kiện dạy và học.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền trao bảng tượng trưng tài trợ 50 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (Cơ sở 1)

Việc 3 doanh nghiệp cùng tham gia tài trợ với tổng kinh phí 150 tỷ đồng tiếp tục khẳng định vai trò kết nối, vận động nguồn lực xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Qua đó, góp phần huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư các công trình thiết yếu, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.