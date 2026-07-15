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TP.HCM khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa cho năm học mới

Thứ Tư, 17:56, 15/07/2026
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VOV.VN - Các trường tiểu học, THCS, THPT tại TP.HCM sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa đến hết ngày 19/7.

Nhằm phục vụ nhu cầu mượn sách giáo khoa cho năm học 2026-2027, trước mắt dành cho 3 khối lớp gồm lớp 1, 6 và 10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các trường tiểu học, THCS, THPT khảo sát nhu cầu của phụ huynh học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đến hết ngày 19/7 và báo cáo về Sở ngày 20/7.

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TP.HCM khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa các lớp 1, 6, 10 cho năm học 2026-2027 

Đây cũng là cơ sở để TP.HCM tiếp tục mở rộng việc cho mượn sách theo từng năm học và tiến tới hoàn thành đối với các khối lớp vào năm 2029.

Trong năm học 2026-2027, TP.HCM sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh ở tất cả các khối lớp thuộc diện học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật…  

Trước đó, một số trường thông báo đến phụ huynh học sinh việc khảo sát mượn sách giáo khoa. Sách sẽ được bàn giao cho học sinh vào đầu năm học và hoàn trả cho thư viện trường sau khi kết thúc năm học.  Trong đó yêu cầu học sinh có trách nhiệm giữ gìn sách cẩn thận, không vẽ, xé hoặc làm mất trang…

Năm học 2026-2027, TP.HCM có hơn 185.000 học sinh lớp 1, hơn 186.000 học sinh lớp 6 và hơn 170.000 học sinh lớp 10 nằm trong diện được hưởng chính sách này. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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